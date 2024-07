Tenis na LOH ONLINE: Krejčíkovou čeká čtvrtfinále. Čtyři české debly

Barbora Krejčíková postoupila v olympijském pavouku ženské dvouhry do čtvrtfinále, kde ji dnes čeká Slovenka Anna Karolína Schmiedlová. České hráčka se později postaví po boku Kateřiny Siniakové i do zápasu v deblu. Ty dnes české zástupce čekají celkem čtyři. Mimo zmíněné dvojice budou v akci ještě Tomáš Macháč, Adam Pavlásek, Karolína Muchová a Linda Nosková. ONLINE přenosy zápasů všech českých tenistů sledujte na iSport.cz, první čeští zástupci by měli přijít na řadu okolo půl druhé odpolední.