Tenisová pohádka! Český pár Macháč se Siniakovou slaví ZLATO v mixu

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Vida, Paříž umí být i zlatá! Konečně. Zaslouženě. Postaral se o to asi aktuálně nejsledovanější český pár. Nebojácná deblistka, nejlepší na světě, která se nebojí ani chlapů. A sympaťák, nezdolný Terminátor! Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč mají olympijské zlato! V úžasném zápase, v němž ukázali světovou extratřídu a v báječné atmosféře, porazili čínský pár Čang Č'-čen, Wang Sin-jü 6:2, 5:7 a 10:8. Po šermu si česká výprava připsala další medaili. Tu nejcennější. Český tenis prostě umí!

O kolik let jste zestárli u televize? Nebo přímo na kurtu?

To zas byly nervy! Posedmé v českých zápasech na olympiádě rozhodoval supertiebreak. Tedy bitva kdo s koho. Nahoru, dolu. Svatba, pohřeb. Zlato, stříbro… Infarktová podívaná.

Z téhle bitvy vyvázli nakonec vítězně Češi! Wang Sin-jü a Čang Č'-čen odešli poraženi.

Zlato je doma! A Siniaková je dvojnásobná olympijská vítězka!



Po proměněném mečbolu se objali. Potom v euforii odpálili míčky do tribun.

Když zněla česká hymna a stáli na stupních, po tváři jim tekly slzy. Vzájemně se k sobě přitiskli. Tak silný emotivní moment pro oba. Potom ještě chodili k fanouškům, aby se s nimi vyfotili. Rozdali spoustu selfie.

Arénu ovládl tenisový festival. Nádherný festival. Oba tábory se překřikovaly, v závěru to vypadala jako při hokeji v O2 aréně při nedávném zlatém večírku. „Jedeme Češi, jedeme!“ znělo častokrát. Ale následovala čínská odpověď.



Teď už jsou kulisy nachystané na slavnostní ceremoniál.

Úvod zápasu? To byla tenisová harmonie! Nádherně sladěná. Jak by český mix programoval sám Mozart. Když byla potřeba, přišel skvělý volej. Jindy nádherný prohoz, míč po lajně. Soupeři v prvním setu nestíhali.

V tom druhém už to bylo vyrovnané. Byly okamžiky, kdy i česká dvojice byla pod tlakem. V tu dobu pomohli fanoušci. „Češi, do toho!“ znělo ze zaplněných tribun. Ale ani ti čínští se nechtěli nechat zahanbit, takže také hlasitě doprovázeli každý povedený úder svých oblíbenců. A že jich v průběhu zápasu přibývalo.

Vytáhlý čínský čahoun Čang Č'-čen, jinak Machačův parťák z okruhu ze čtyřhry, vůbec českou soupeřku nešetřil. Žádný respekt před dámou!

Ale pozor. Ona se nedala. Ukázala, stejně jako na celém turnaji, že se opačného pohlaví nebála. Naopak! Některé z nich zaháněla do úzkých, až si mohli připadat trapně. Hlavně v prvním setu statečně vzdorovala.

V hledišti vládla báječná kulisa. O pauzách hrála živá muzika, fanoušci vytahovali mobily a s baterkami svítili. Bylo to romantika jako v centru Paříži, městu lásky.

Lidé se bavili, chvílemi to bylo jako na diskotéce. Zábavný program v lecčems připomínal O2 arénu, v níž se upeklo hokejové zlato. Nechyběla ani „Dance Cam.“ Na kurtu Philippe-Chatrier se upekl tenisový triumf.

Jejich příběh je z českého pohledu leitmotivem Her. Dřív někdejší milenci, kteří v soukromí tvořili sympatický pár. Chvíli před Paříží vyšlo najevo, že se rozešli.

Přišly otázky: Bude jim to klapat? Jaké to pro ně bude, když musejí hrát zrovna spolu?

Turnaj dal jasnou odpověď. Sociální sítě zaplavily společné fotografie, na nichž slavný pár společně slavil a objevily se přející komentáře: Snad to dají zase dohromady!

Ve sportu to dali dohromady. Ještě že tak!

Byl to ostře sledovaný pár, k němuž směřovala velká pozornost. Zvlášť, když nevyšly zlaté útoky Jiřího Prskavce nebo Lukáše Dostála. Těsně předtím, než česká dvojice šla na kurt, se Česko ponořilo do nečekané euforie poté, co bronz získali šermíři. Díky nevídanému finiši.

Ovšem tenis je pořád na jiné úrovni. Globální sport s mimořádnou konkurencí. Miliony hráčů po celém světě touží, aby si jednou zahrály na profi okruhu. A uspět na olympiádě.

„Baví mě všichni, ale tohle je moje srdcovka,“ vzkázala na svém účtu na Instagramu třeba Andrea Sestini Hlaváčková, která v roce s Lucií Hradeckou získala stříbro

Právě tenhle mix, oba hráči působící v klubu TK Prostějov, budil velkou pozornost. Pro Macháče se vžila přezdívka Terminátor, kterou sám pustil do světa. Takhle glosoval svoji výdrž, vždyť nastoupil do třech disciplín, musel zvládnout třeba pět zápasů za tři dny.

Tenis je jako maják v rozbouřeném moři neúspěchů. Pokud ostatní sporty letí přes palubu, právě tahle česká sportovní chlouba vytáhne někoho, kdo českou výpravu zachrání.

Čísla mluví jasnou řečí. Tenis dodal medaili na čtyřech Hrách v řadě. Letošní účet ještě není uzavřený, za ty tři minulé to bylo celkem šest medailí!

Zlato, dvakrát stříbro a třikrát bronz.

Jaká bude aktuální bilance? O víkendu mohou přibýt další medaile. Zatím je zlato!

„Je skvělé, že se dostali do finále. Mix na olympiádě je trochu víc viditelný než třeba na grandslamech, kde se o něm tolik nemluví. Ale tady je to týmová soutěž, ve které se hraje za Český olympijský tým, takže to vnímáme víc,“ uvedl Martin Doktor, šéf olympijské mise. „Všichni Katce s Tomášem moc fandíme,“ vzkázal ještě dopředu.

Večer se spousta sportovců sešla v českém domě. Původně si malovali, že to bude ze dvou důvodů. Oslavit medaili Lukáše Krpálka a společně sledovat tenisový boj o zlato! První přání vyslyšené nebylo, to druhé ano.

Radost z tenisového zlata v Českém domě v Paříži Video se připravuje ...

Mezitím si ještě střihli slávu při sledování šermířů, kteří si dovolili nevídané. Zlomili domácí Francouze v zemi Tří mušketýrů!

„Strašně jim držím palce. Vím, jaký tlak musí teď cítit. Myslím si, že to bude neskutečný zážitek,“ hlásila Barbora Seemanová směrem k tenisovému páru. A měla pravdu!

Také ona ocenila celou česku výpravu. „Moc gratuluju všem tenistům. Vůbec to neměli snadné v tom hrozném horku, ale zvládli to výborně,“ dodala elitní česká plavkyně.

Nakonec to byl zlatý večírek!