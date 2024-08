Podání spodem! Šokující, řekla Muchová. Teď si zahrají o bronz

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Další konec zlatého doufání. Ale pořád je ve hře medaile! Český pár Karolína Muchová, Linda Nosková, narychlo slepený právě pro olympiádu, statečně vzdoroval italským favoritkám, ale nakonec prohrál 0:2 na sety. Erraniová navíc dala poslední podání spodem! „Měla bych na to být ready, ale popravdě, úplně jsem to nečekala,“ přiznala Muchová. I tak jsou české hráčky odhodlané a udělají maximum, aby v neděli urvaly bronz!

Smutně zamávaly a odešly. Potlesk na druhém největším kurtu patřil soupeřkám. Erraniová s Paoliniovou, finalistky posledního French Open právě v Paříži, prokázaly větší sehranost i zkušenost.



Skončilo to netypicky podáním spodem, na který Muchová nezareagovala ideálně. Soupeřky slabý return využily a bylo po nadějích.

„Bylo to pro mě šokující,“ okomentovala to Muchová, jinak výborný singlistka. Což je případ i parťačky Noskové. Ale na to, že se daly dohromady až před Paříží, podávají skvělé výkony.

Soupeřky na nedělní boj o bronz ještě nejsou známé. Zažijí to, s čím na klasických turnajích nepřijdou do styku. Tam když se prohraje, je konec. Tady je ještě ve hře cenná olympijská medaile!

„S motivací určitě nebudeme mít problém. Párkrát se nám stalo i to, že jsme na turnaji končily pozdě a za jeden dva dny jsme musely hrát singl na dalším turnaji. Do takových situací se někde dostaneme i v normálním tenisovém životě,“ říká Linda Nosková.

Český tenis ale může už večer vyválčit zlato! A to populární mix Tomáš Macháč – Kateřina Siniaková, který nastoupí pozdě večer.



A v neděli bronz v dámské čtyřhře.

„Uděláme maximum, aby nám to vyšlo!“ shodly se Muchová s Noskovou. Litovaly, že nedokázaly víc využít toho, že Italka Erraniová podává velmi slabě.

„Lítá to od ní dvacet kilometrů za hodinu a my jsme jí nebyly schopní brejknout. Na druhou stranu to měly velmi dobře zvládnuté. Nehrají spolu poprvé a ví, jak tyhle situace hrát. Takticky hrály velmi dobře. A líp než my,“ musela sportovně uznat Muchová.

Do hlediště se přišla podívat i Barbora Krejčíková, která už je ze hry venku. Po prvním setu se usadila do lóže, kde seděla česká výprava. I její šéf Petr Pála nebo fyzioterapeut Pavel Kolář.

Česky prohrály první set, což je ale nemohlo zlomit, protože na turnaji se jim to stalo pokaždé. A vždycky se z toho oklepaly.

Tentokrát už ale na obrat nedošlo.

Klíčový moment přišel zkraje druhé sady. Za stavu 1:0 měly Češky navrch při podání Italek, vedly 30:15. Jenže přišly dva smolné okamžiky. Nejdřív se nedomluvily na přeběhu a najednou na místě, kam dopadl míček, nikdo nebyl.

Potom byla Muchová v dobré pozici, jenže míček trefila do pásky a od ní se překulil zpátky na kurt. Takže Erraniová s Paoliniovou nakonec tenhle těžký okamžik ustály a svůj servis uhájily. Češky to lehce rozhodilo, takže přišly hned o svoje podání a lehce favorizované soupeřky se dostaly do trháku.

Marné bylo pak povzbuzování českých příznivců. Často bylo slyšet: Karolína! Linda!

Česká dvojice, narychlo slepená před olympiádou, ztratila navíc podání za stavu 2:4, soupeřky zvýšily na 5:2 a vítězství už si nenechaly vzít.

Muchová s Noskovou si tedy na medaili ještě musí počkat. Stejně jako na soupeřky. O bronz se utkají v neděli, v sobotu tedy zažijí na olympiádě první volný den.