Zrod globální star. Foxovou inspirovalo Hradilkovo stříbro i vostrá máma

Pokud jste se někdy stavili na mezinárodních vodáckých závodech v pražské Troji, zaručeně jste ji nemohli přehlédnout. Dlouhé kudrnaté hnědé vlasy a neustále úsměv od ucha k uchu. To je Jessica Foxová. A věřte, že se to nezmění ani po těchto Hrách, kde se zapsala do historie ziskem zlata jak v kajaku, tak i v kanoi. S trochou nadsázky na tom má podíl i stříbrný medailista z Londýna 2012 Vavřinec Hradilek. Stálo za tím jedno setkání v olympijské jídelně.

Její jízdy, to je pastva pro oko. Na světě je jen málo vodních slalomářů, v jejichž podání vypadá tento sport tak snadno, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti vůbec není. Ale Jessica Foxová zvládá mnohdy téměř nemožné. „I když jsou jízdy, kde jí něco nevyjde, tak to dokáže využít ve svůj prospěch,“ líčí český olympijský medailista Vavřinec Hradilek.

Třicetiletá Australanka má prostě vodní slalom v genech. Doslova. Její matka Myriam je bývalou francouzskou reprezentantkou, bronzovou medailistkou na kajaku z Atlanty 1996. Otec Richard zase získal ve stejné disciplíně pět titulů mistra světa v barvách Velké Británie. Ale když byly Jessice čtyři roky, přestěhovala se rodina do Austrálie. To už byla na světě i její mladší sestra Noemie. Oběma se velmi záhy začala věnovat máma jako trenérka, a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Velkou část roku tráví Foxovy holky v Evropě, ačkoliv reprezentují Austrálii. V Marseille, kde se Jessica i Noemie narodily, mají babičku, a také svou evropskou základnu. „Často ale jezdí i do Troje,“ dodává Hradilek, podle kterého je Jess taková profesionálka, že už ani nemá moc čas na další záliby. Navíc máma – trenérka prý vládne docela přísnou rukou.

„Táta, ačkoliv je to pětinásobný mistr světa v kajaku, do tréninku absolutně nezasahuje, řídí to tam celé Myriam, která je slyšet vždycky všude na kanále. Má pronikavý, ostrý hlas. Obě holky takovým zajímavým způsobem dovedla k výsledkům. Ona se pořád umívá, ale dokáže být vostrá. A slyšel jsem, že i na své dcery,“ přibližuje český, nyní už bývalý, kajakář.

Své výsledky to ale přináší. Jessica Foxová v Paříži nejdřív poprvé v kariéře ovládla kajak, ve středu pak zvládla obhajobu zlata z Tokia na kanoi. A to má před sebou ještě novou disciplínu kayakcross.

„Bavil jsem se s ní kolem svěťáku v Troji, a už tam jsem měl pocit, že její cíl je evidentní. Není žádný egomaniak, je velmi skromná a pokorná, ale cítil jsem, že tři medaile jsou jejím cílem. Pokud budou zlaté, bude to ještě vyšperkované. Protože to je to, čím se dokáže z malého sportu dostat do pozice absolutní globální star možná i celé olympiády,“ uvědomuje si Hradilek.

Ten si může, s nadsázkou, na takovém úspěchu trochu i připisovat zásluhy. „V Londýně byla na své první olympiádě. Já jsem vyhrál stříbro, a než jsme jeli slavit do Českého domu, tak mě Pytlák (trenér Miloslav Říha) vzal v olympijské vesnici na bůček, ať se trošku promastím. Tam jsem potkal Jessicu s její mamkou,“ vzpomíná pozdější mistr světa na rok 2012. „Měla teprve před závodem, a strašně mi gratulovala. Koukala se na mou medaili a prohlásila: Takovou bych taky jednou chtěla mít. Je to vtipné, hned druhý den taky získala stříbro. Ale od té doby se její sbírka brutálně rozšířila. Takže je hezké, že jsem ji takhle mohl inspirovat jednou medailí,“ usmívá se.

Teď inspiruje zase Foxová další, včetně Gabriely Satkové. Ta Australanku dokázala porazit v kvalifikaci i semifinále olympijského závodu. „Já jí to moc přeju, jsem strašně ráda, jaká je. Protože nás všechny motivuje k tomu snažit se dál zlepšovat a makat víc. Velký klobouk dolů, má můj obrovský respekt. Takový člověk se prostě jen tak nevidí a jsem ráda, že to může být moje kamarádka a znám ji,“ prohlásila česká kanoistka, která ve finále nakonec skončila smutná na 7. místě.

Foxové si všichni váží i pro její skromnou a veselou povahu. Ale dokáže nasadit i výraz, ze kterého jde skoro až strach. „Jediný výraz, kdy vypadala hodně vostře a drsně, byl na jejích dvou finálových startech. Ten její pohled, ještě s tím příjmením Liška (Fox), to je neuvěřitelné,“ směje se Hradilek. Třeba jej nasadí i na soupeřky v kontaktním kayakcrossu.