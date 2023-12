Šéf NSA: Rusové v Paříži? Radost nemáme. Ale třeba je zastaví doping

Podle rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru mohou ruští a běloruští sportovci startovat na OH za splnění daných podmínek.

„S tímhle řešením nejsme v souladu, radost z toho nemáme,“ přiznal Šebek s tím, že stále platí oficiální postoj České republiky, podle něhož by měl být vedený co nejstriktnější tlak na to, aby se žádní ruští a běloruští sportovci nemohli největšího sportovního svátku zúčastnit. A to ani jako jednotlivci.

Šebek ale zároveň mluvil i o tom, že to stále nemusí znamenat, že se ruští sportovci skutečně v Paříži objeví.

„Teprve čas ukáže. Ale může se stát, že další podmínky, třeba i ty dopingové, budou tak přísné, že je sportovci nesplní,“ myslí si šéf klíčové sportovní organizace v zemi.

NE nakonec může přijít i ze samotného Ruska. „Třeba direkce budou tak radikální, že ruské úřady řeknou, že to jsou nedůstojné podmínky pro účast jejich sportovců,“ zamýšlí se Šebek.

Podle něj všechno záleží na dalším jednání a na tom, jak přesně budou dané definice. „Ty zatím dané nejsou. Takže bych nepředbíhal. Uvidíme, jak se to vyvine. Ale může se stát, že nakonec žádná velká skupina ruských sportovců v Paříži startovat nebude,“ říká šéf Národní sportovní agentury.

Potom usedl v hledišti Singapore Indoor Arena, aby sledoval semifinále českých florbalistek s Finkami.