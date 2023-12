Rusové na olympiádě? Bach ujel mimo, skandální rozhodnutí, nechápe Hamza

Tady ruské ani běloruské sportovce neuvidíte. Na soutěžích pořádaných Mezinárodní biatlonovou unií (IBU) mají zákaz už do minulého roku, krátce po únorové invazi Ruska na Ukrajinu, kterou Bělorusko podporuje. Místopředsedu IBU a šéfa Českého biatlonu Jiřího Hamzu tak v pátek při Světovém poháru v Hochfilzenu hodně zklamalo, když se dozvěděl, že Mezinárodní olympijský výbor (MOV) právě povolil start sportovcům z těchto dvou zemí na olympijských hrách v Paříži v příštím roce.

„Je to skandální rozhodnutí. To nesnese snad ani komentáře. Ale pan Bach to tam celou dobu směřoval, tak má, co chtěl. Celé olympijské hnutí bohužel kráčí tímto směrem,“ reagoval okamžitě Hamza. „Z mého pohledu je to absolutně mimo,“ dodal ještě.

Jedna možnost, jak jim ve startu, byť jako neutrálním sportovcům, zabránit, by ještě byla, i když se jeví jen velmi teoretickou.

„Řešení by bylo jednoduché: Kdyby měl (Emanuel) Macron koule, nedá jim víza a není co řešit. Samozřejmě můžou je dostat jinde, ale i kdyby jim je dal třeba Orbán, tak to Macron zablokuje tak, že jim neumožní vstup do země,“ má jasno český předseda.

„Já rozumím argumentu, že jsou války v Mali a podobně, ale... Hrají v tom roli peníze a tlak. Mimoevropským zemím je to v podstatě jedno a ta míra korupčního prostředí je daleko větší než v Evropě. Přijde mi, že Bach ujel daleko mimo prostor. Je to vnitřně absolutně neakceptovatelné,“ pokračuje Hamza.

Biatlonová unie má v této věci rozhodnuto už dávno, i kdyby byla situace stejná za dva roky před zimními Hrami na severu Itálie.

„My Rusům a Bělorusům zkrátka neumožníme se tam kvalifikovat. Pokud válka neskončí, nevezmeme je jako federace zpět,“ líčí vysoký funkcionář. Když totiž nebudou národní federace členy IBU, nebudou se moci jejich sportovci účastnit mezinárodních akcí, ze kterých je možné získat účastnická místa.