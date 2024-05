Boj o Paříž: poslední olympijská šance pro Ondru, řeší kůži na prstech

Iveta Miculyčová na ME v Mnichově • ČTK / AP / Matthias Schrader

Sportovní lezec Adam Ondra má poslední šanci na OH • ČTK

Bude to ukázka olympijské budoucnosti jako lákadlo pro generace Z, Alfa i všechny následující. V Šanghaji se v noci na čtvrtek rozjede přelomová kvalifikace na Hry, která na jednom místě sdruží čtyři atraktivní hity jednadvacátého století – lezení, BMX freestyle, skateboarding a breaking.

„Bude to opravdu maraton na čtyři dny v kuse bez jakéhokoli dne odpočinku. Bude náročné to vydržet fyzicky, tak správě takticky rozvrhnout kůži na prstech, aby vydržela až do posledního dne,“ líčí Adam Ondra, největší české jméno na startovních listinách.

Fenomén svého sportu byl v Tokiu při premiéře lezení na olympijských hrách blízko medaili, ale nakonec zůstal bez ní. V Paříži pro něj budou přívětivější podmínky, poněvadž z olympijské kombinace vypadlo lezení na rychlost a zůstaly tam bouldering a lezení na obtížnost.

Ondra si nezajistil postup na loňském mistrovství světa ani na kontinentální kvalifikaci. Ale má ještě jednu šanci během dvoudílné kvalifikace čtyř adrenalinových sportů. Po první části v Šanghaji následuje červnové finále v Budapešti. V olympijské kombinaci získá vítěz každého ze závodu padesát bodů. Minimálně deset nejlepších v kategorii mužů i žen postoupí na olympiádu. „Není to jeden závod, výsledky se sčítají. Dobrý základ bude se na obou závodech dostat do finále, potom už by mělo vyjít,“ doufá Ondra.

Lezecký závod začíná čtvrteční kvalifikací boulderingu, v pátek je na programu kvalifikace obtížnosti, v sobotu se v obou disciplínách bojuje v semifinále a v neděli ve finále.

„Vzhledem k tomuhle náporu v samotném závodu, a abych nemusel bojovat s nedostatkem spánku, jsme sem s celou reprezentací přijeli týden předem. Naštěstí v Šanghaji vyrostly za poslední roky poměrně slušné tréninkové podmínky, takže to proběhlo dobře,“ hlásí Ondra z Číny. „Cítím se připraven jak na bouldery, tak na obtížnost. Pomáhá mi, že je to nějakou dobu, co jsem nezávodil. Je tam velký hlad a motivace znovu si zalézt závodní bouldery a cesty, které pro nás profesionální stavěči staví. Závodiště vypadá krásně, je téměř v centru Šanghaje, hnedka u řeky. Je to poměrně důstojný svátek našeho lezeckého sportu, na závod se velmi těším.“

O postup do Paříže s ním budou bojovat taky Martin Stráník, Michaela Smetanová a Eliška Adamovská.

„Jsem moc ráda, že jsme dojeli o týden dřív, funguju jako v Česku,“ pochvaluje si Adamovská. „Stihli jsme čtyři tréninky, zalezli jsme si na dosti stěnách, celkově jsme si zvykli na podmínky, že je tady tepleji. Pobolívá mě prst, pracujeme s fyzioterapeutkou, aby to bylo co nejlepší. Těším se na kvaldu, jsem zvědavá, jak to dopadne.“

Česko má zastoupení také v disciplíně BMX freestyle, kde bude bojovat dvojnásobná evropská šampionka Iveta Miculyčová. Kvalifikační systém je podobný jako u lezení, ve hře je ale pro muže i žen jen šest postupových míst.

Češi v Šanghaji

Lezení:

Adam Ondra, Martin Stráník, Eliška Adamovská, Michaela Smetanová (kombinace boulderingu a lezení na obtížnost)

BMX Freestyle:

Iveta Miculyčová

Olympijská kvalifikace:

Šanghaj (16. – 19. května)

Budapešť (20. – 23. června)

Sporty: lezení, BMX freestyle, breaking, skateboarding