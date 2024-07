LOH ONLINE, 4. den: Prskavec je v semifinále! Louda drží naději na postup

Úterní program letní olympiády ve Francii nabízí další české zástupce. Obhájce zlata Jiří Prskavec uspěl v kvalifikaci vodního slalomu, čímž svrdil postup do semifinále. Finále vybojovala BMX riderka Iveta Miculyčová. Česká tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále dvouhry. V mužském deblu uspěla dvojice Tomáš Macháč a Adam Pavlásek a míří do čtvrtfinále. Historickou výhru v českém badmintonu pod pěti kruhy zařídil Jan Louda a drží naději na postup. V bazénu se opět ukázala Barbora Seemanová, když volným způsobem na trati 100 metrů prošla šťastně rozplavbou do semifinále z rezervního 17. místa. Obhájce zlata z Tokia Jiří Lipták skončil už v kvalifikaci. Kompletní dění v Paříži sledujeme průběžně ONLINE.