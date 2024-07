Kdy už to cinkne? V Londýně i Riu se také čekalo dlouho. Doktor věří

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Taky si určitě minimálně sami pro sebe říkáte: Kdy už to konečně cinkne? Medaili v Paříži získalo už přes třicet zemí, leckdy s exotickým nádechem, ale u jména CZECHIA pořád svítí nula. Už čtyři dny. „Není to tak hezký, jak bychom si malovali, kdyby všechno vyšlo,“ říká Martin Doktor, sám dvojnásobný olympijský vítěz, teď šéf výpravy. Paniku ale nečekejte. V Londýně (2012) i v Riu (2016) přišla placka taky až pátý den.

Ve své prognóze deník Sport a web iSport.cz před pařížským sportovním šílenstvím odhadoval zisk rekordních 12 medailí. Z toho pěti zlatých.

Klapne to? Je vůbec ještě naděje, když zatím nedopadla žádná?

Nebojte, šance pořád je. Budiž příkladem už dvoje zmiňované Hry. V Londýně i v Riu se poprvé urodilo až pátý den. A potom se Češi rozjeli, nakonec brali 11 a 10 medailí.

„Věřím, že to v dalších dnech vyjde. Není to tak, že bychom netrpělivě čekali. Velice dobře vím, jaký je sport. A jak hrozně blízko je od supervýsledku k tomu, že se to nepodaří,“ upozorňuje Doktor, někdejší kanoista, který uchvátil vítězným doublem v Atlantě 1996.

Když už jsme u předešlých akcí, v letech 2004 a 2008 se fanoušci mohli radovat hned první den. A to díky stejné dámě. Poprvé ještě pod jménem Kateřina Kůrková, o čtyři později už jako Emmons. V čínském Pekingu to bylo vůbec první finále Her!

Vzduchová pistole byla jistotou. I letos se na ni spoléhalo, ovšem Jiří Přívratský s Veronikou Blažíčkovou v mixu skončili hned v kvalifikaci a zlatý sen, jenž dopředu vypadal reálně a do svých předpokladů ho zahrnul i deník Sport, se rozplynul.

Oproti Česku mají medaile i exotické země

Placku přitom už získaly země jako Fidži, Mongolsko, Tádžikistán nebo Egypt. Na suchu nejsou ani Slováci, jejichž prapor pozvedl kanoista Matej Beňuš. Lukáš Rohan byl ve stejném závodě šestý. Právě on odpíchnul medailovou sbírku naposledy v Tokiu, když třetí den získal stříbro.

I teď mohla být medaile!

Nebýt zbytečného šťouchu hned v úvodu jinak zdařilé jízdy, o němž sám vodní slalomář prohlásil, že to udělal jako vocas… „Měli jsme v akci hned dva kluky, kterým se minule zadařilo v Tokiu. Mysleli jsme, že by to zase mohlo cinknout, ale bohužel ne,“ připomněl Doktor vedle kanoisty i šermíře Alexandera Choupenitche (bronz).

Také sám Rohan po finále v cíli řekl, že už by to nějakou českou medaili chtělo…

Doktor zůstává nad věcí. „Sportovec má jenom omezené množství štěstí. Jednou si ho vybere, jednou ne,“ reagoval a připomněl umístění, která ho potěšila. Třeba finálovou účast plavkyně Barbory Seemanové, která ve své královské disciplíně skončila šestá a potvrdila, že v drtivé globální konkurenci dokáže být ve špičce.



Nebo stolní tenistku Hanu Matelovou, jež se překulila přes první kolo a ve druhém doplatila na bláznivou atmosféru u vedlejšího stolu.

„Ale tak to někdy bývá. Hodnotím to tak, že by bylo lepší, kdybychom nějaké medaile měli, ale věřím, že v dalších dnech to vyjde,“ dodal Doktor.

Už by mělo! Třeba rovnou ve středu.



V akci je Iveta Miculyčová, zázrak nad řídítky, nebo kanoistka Gabriela Satková. „Je dobře nastavená a patří opravdu k největším favoritkám. Na medaili určitě. A pokud Jessica (Foxová) udělá nějaké drobné zaváhání, tak i na zlatou,“ hlásí kajakář Jiří Prskavec.

A tomu se opravdu dá věřit… Právě on se bere za medailovou jistotu. Jeho parádní disciplína přijde ve čtvrtek. A v pátek jde do akce obr Lukáš Krpálek. Další zlatý adept?



Tak jaká bude česká bilance za pár dní?

Jak se čekalo na první medaili:

Atény 2004 (9 medailí):

První den: bronz - Kateřina Emmons (tehdy Kůrková) – vzduchová pistole

Peking 2008 (7 medailí):

První den: zlato - Kateřina Emmons – vzduchová pistole

Londýn 2012 (11 medailí):

Pátý den: stříbro - Vavřinec Hradilek – vodní slalom, K1

Rio 2016 (10 medailí):

Pátý den: bronz - Jiří Prskavec – vodní slalom, K1

Tokio 2020 (11 medailí):

Třetí den: stříbro - Lukáš Rohan – vodní slalom, C1

Hry Medaile Výprava Atlanta 1996 11 (4-3-4) 115 Sydney 2000 8 (2-3-3) 121 Atény 2004 9 (1-3-5) 142 Peking 2008 7 (3-3-1) 134 Londýn 2012 11 (4-4-3) 133 Rio de Janeiro 2016 10 (1-2-7) 105 Tokio 2020 11 (4-4-3) 115