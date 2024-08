SOUHRN 12. dne LOH: Ondra získal finále! Švábíková šokovala, Lu končí

Na konci 12. olympijského dne ve finále tyčkařek fenomenálně zabojovala Češka Amálie Švábíková! S národním rekordem 4,8 metru obsadila páté místo. Středa byla jinak ve znamení Adama Ondry, po výborném představení si zajistil účast ve finále kombinace. Do semifinále se dostali rychlostní kanoisté Martin Fuksa i Josef Dostál. Do stejné fáze putuje i kajakářka Anežka Paloudová. Mezi atlety prošla do finále oštěpařka Nikola Ogrodníková i výškař Jan Štefela. Opravy absolvovala Kristiina Mäki, doběhla ale pátá, a tak v Paříži končí. Stejně tak Lu Manuel, 22. žena semifinále na 400 metrů. Kompletní dění z Her jsme sledovali ONLINE na iSport.cz. Medailové pořadí zemí najdete ZDE>>>