Barometr formy Ester Ledecké. Šance české hvězdy na lyžích a prkně

Jaké šance má Ester Ledecká v jednotlivých olympijských disciplínch? • FOTO: Koláž iSport.cz

Projela cílem v milované Cortině d´Ampezzo a teď se na chvíli ztratí z dohledu kamer. Ester Ledecká má dva týdny na to, aby se dostala do formy pro úvodní start na ZOH v Pekingu. „Budu dělat, co budu moct, abych se připravila jak na lyžích, tak na snowboardu,“ slibuje sněhová obojživelnice. Co má v plánu? A jaké jsou její naděje v jednotlivých olympijských disciplínách?