Ledecké vylosovali číslo, ze kterého se nejásá. Trošku kruté, říká expertka

Dvojka. S tímto číslem na hrudi odstartuje Ester Ledecká v pátek brzy ráno (od 4.00 SEČ) za obhajobou zlata v super obřím slalomu. „No nevím, jestli je z toho úplně nadšená,“ ulevila si lyžařská expertka Eva Kurfürstová.

Z takto nízkých čísel v této rychlostní disciplíně nejásá téměř žádná závodnice. Přitom třeba v technických disciplínách, jako jsou slalom a obří slalom, právě taková lyžařky chtějí. Proč v těch rychlostních ne? Tady jsou totiž důležité informace z trati. V jakých místech měly předchozí závodnice potíže, jakou stopu zvolit, aby byla nejrychlejší a podobně.

„Ani ve sjezdu tolik nízké číslo nevadí. Ale v super-G jednička bývá testovací jezdec, když to přeženu. Ale Ester nějaké informace minimálně z první půlky dostane. Neuvidí sice nikoho před sebou, to si nemyslím, že by se dívala, jak jede jednička. Tam se bude koncentrovat. Nějakou informaci dostane, ale bude to dost náročné na koordinaci času, aby to stihla zpracovat, zařadit v hlavě do plánu a zároveň být plně koncentrovaná na start. To znamená projít si startovním rituálem,“ vysvětluje Kurfürstová.

Proč má tedy Ledecká jakožto obhájkyně takto nízké a nevýhodné číslo? Základem je žebříček pro startovní listiny ve Světovém poháru. Do něj závodnice sbírají body ve všech lyžařských závodech, které odjedou, přičemž jich nejvíc berou samozřejmě v SP. V tomto žebříčku momentálně patří Ledecké 13. příčka.

„Při tvorbě startovní listiny to pak je tak, že první desítka tohoto žebříčku si vybírá čísla mezi lichými od 1 do 19. Druhá desítka je pak rozlosovaná mezi sudými čísly v první dvacítce. Pak je třetí desítka taky rozlosovaná podle bodů v žebříčku a následně se jede podle fisových bodů,“ popisuje expertka.

Pro Ledeckou tak bude nesmírně důležitá ranní prohlídka trati. „Ta je však důležitá, ať máte jakékoliv startovní číslo. Když pak dostanete informace z trati, je to už jen nějaké potvrzení a korekce toho, co už znáte zpaměti. Závodník i trenér musejí znát trať detailně, protože když pak dostává závodník informaci z trati, musí přesně vědět, o jakém místě je řeč. Takže lyžaři musí mít prohlídku dokonalou, minimálně ti nejlepší.“

Česká lyžařka a snowboardistka je známá tím, že na prohlídce zůstává dlouho a musí jí z ní prakticky vyhánět. Takže tuto část přípravy zcela jistě nepodcení. „Tak uvidíme, jak se s tím Ester vypořádá. Ale dvojka je trošku krutá,“ lituje Kurfürstová jednu z těch, na kterou se bude nejvíc upínat zrak celého světa.

Jaká startovní čísla bývají nejlepší a které si závodnice z popření žebříčku nejčastěji vybírají? „Ti nejlepší berou většinou 7, 9, 5. To jsou první čísla, co jsou pryč. Trojka už je taky v pohodě, ale lepší je aspoň pětka, tam už je víc informací. Když jsme u Esterčiných možností, čtyřka by taky šla. Ale myslím, že se s tím vypořádá,“ věří bývalá lyžařka v technických disciplínách.

Ženy pojedou super-G jako muži na sjezdovce The Rock. Podle Kurfürstové nepatří k těm nejtěžším. „Jen má těžká místa v některých pasážích. Záleží, jak jim vytyčí trať. Skoky tam nejsou krátké, ale jsou dobře stavěné. To znamená, že aspoň na mužských tratích nekopaly. Samozřejmě teď můžou být branky posunuty do jiného místa, ale celkově to na mě působí, že skoky jsou vytvarované dobrým způsobem. Jsou delší, ale kopírují v podstatě terén, to znamená, že nebudou na holky působit nebezpečně. A co je na nich dobré, že ani na jednom se nedoskakuje do terénu, nedostávají pecku ani do nohou, ani do zad.“ I když samozřejmě i tato sjezdovka má svá úskalí, o kterých se přesvědčili na začátku týdne už muži.

Ledecká má ale oproti soupeřkám výhodu. Už je totiž olympijskou vítězkou na těchto Hrách na snowboardu. „Měla by na tom teď být dobře, je posílená zlatem ze snowboardu, kde absolutně dominovala. Je otázka, co to udělá s její psychikou, její vůlí.“ Podle informací, které česká expertka má, půjde i v ženském super-G v některých pasážích o rychlý závod.