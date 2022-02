SESTŘIH: Třináct setin od medaile! Ledecká skončila v super-G pátá

Česká „obojživelnice“ startovala hned jako druhá, takže neměla žádné informace z tratě. Zařadila se o 1,39 sekundy před Rakušanku Ariane Rädlerovou, ale o šanci na zopakování šokujícího triumfu z Pchjongčchangu přišla vzápětí po dojetí později stříbrné Rakušanky Mirjam Puchnerové. Pak se před ni v rychlém sledu dostaly Gisinová, Tamara Tipplerová a Gutová-Behramiová a naděje na čtvrtou olympijskou medaili se rozplynuly.

Od startovního čísla osm výše ale už Ledeckou nikdo nepředjel a česká reprezentantka zaznamenala v super G nejlepší výsledek této sezony. „Na snowboarďačku dobrý,“ poznamenala závodnice, která v úterý zopakovala olympijský triumf v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Pak měla jen dva tréninkové dny na lyžích. „Výsledek mi přijde skvělý. Spousta opravdových favoritek skončila za mnou a to tady lyžovaly, jsou to jenom lyžařky, tak si myslím, že to je dobré. Celkově jsem s jízdou spokojená. Udělala jsem maximum a uvidíme, jak to půjde dál,“ hodnotila své úvodní vystoupení v areálu Jen-čching.

VIDEO: Jízda Ester Ledecké v super-G

Závod se jí líbil. „Trať byla fajn. Asi jsem měla jet v některých pasážích víc napřímo, agresivně, ale dělala jsem, co jsem mohla, a zajela jsem nejlepší jízdu, které jsem v tu chvíli byla schopná,“ řekla Ledecká. V úterý ji čeká olympijský závod ve sjezdu, který je její silnější disciplínou. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu kvůli termínové kolizi se snowboardem musela sjezd oželet.

Úřadující mistryně světa Gutová-Behramiová získala ve třiceti letech první olympijské zlato. V roce 2018 ji Ledecká životní jízdou odsunula na čtvrtou příčku, tentokrát Švýcarka nenašla přemožitelku a po bronzu v obřím slalomu má z her v Číně už druhou medaili. Puchnerovou za sebou nechala o 22 setin. Po rychlých výpadcích v obřím slalomu a slalomu tentokrát dokončila závod americká hvězda Mikaela Shiffrinová a obsadila devátou příčku.

Do cíle se dostaly i další dvě české reprezentantky Tereza Nová a Barbora Nováková, které na vítězku ztratily přes čtyři sekundy. Nová obsadila 33. místo, Nováková byla o tři místa za ní.

Program Ester Ledecké na ZOH 2022>>>

SESTŘIH: Ester Ledecká získala snowboardové zlato

