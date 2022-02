Ledecká ve sjezdu druhá! Sory, musím se jít naučit slalom, vtipkovala pak

Ester Ledecká ještě na olympiádě neřekla poslední slovo! V kombinačním sjezdu si před slalomem vyjela výbornou výchozí pozici, skončila v něm po skvělé jízdě druhá. O jedinou setinu zaostala za vítěznou Rakušankou Scheyerovou. České obojživelnici se jízda povedla, zvládla i kritickou pasáž, kdy jí rozhodila komprese při klasickém sjezdu. Do slalomu, který startuje v sedm hodin českého času, tedy vyrazí z nadějné pozice. I když je jasné, že slalomářky specialistky jí nedají nic zadarmo…

Když dojela, suverénně vedla. Na první pozici se držela i po dojezdu americké sněhové královny Mikaely Shiffrinové, která na Ledeckou ztrácí 56 setin. Nakonec se před českou reprezentantku dostala jenom Christine Scheyerová, která ji předstihla o jedinou setinu.

To je ovšem sjezdařská specialistka, favoritky se musejí hledat jinde. Výtečnou výchozí pozici má především Shiffrinová, s velkou nadějí může do své parádní disciplíny vstoupit i Wendy Holdenerová. Příliš nezaostávají ani Federica Brignoneová nebo Michelle Gisinová. Právě z tohoto okruhu by se měla zrodit olympijská šampionka.

Na startu chybí slovenská královna Petra Vlhová, druhá v kombinaci na posledním mistrovství světa. V Pekingu získala zlato ve slalomu, kvůli problémům s kotníkem ale už potom další disciplíny vynechala.

Ledecká se na sjezdovku, přezdívanou Skála, vydala se startovním číslem pět. Malinko se rozhodila hned ve třetí bráně, ale nezdálo se, že by ztratila rychlost. Naopak výtečně zvládla sjezdařskou pasáž, bylo vidět, jak neustále mačká sjezdový postoj, lyže je jí jely skvěle. V tu dobu uplatnila svoji největší zbraň. Skvělý fyzický fond.

A jaké z jízdy měla pocity? Když šla prostorem pro rozhovory, pouze na nás české reportéry houkla: „Kluci, sory, musím se jít naučit slalom!“ A s úsměvem chvátala pryč.

Slalom příliš netrénuje. Vzhledem k tomu, že kromě lyžování stíhá i snowboard, tak na přípravu nejtočivější disciplíny nemá takový prostor.

„Na Nový rok jsem přemluvila trenéry, aby mi postavili slalom. Od té doby už jsem na slalomkách zase nestála,“ líčila Ledecká po úterním sjezdu speciál. Musela to tedy dohnat na poslední chvíli v Pekingu.

Pár tréninkových jízd na vedlejším kopci stíhá ještě teď, před startem. Do něj vstoupí v sedm hodin českého času jako jedna z adeptek na medaili. Bude to mít těžké, protože na slalomářky specialistky si až takový náskok nezajela.

Ale šanci má. V rámci Světového poháru už jednou skončila třetí, bylo to v roce 2020 v Crans Montaně. Tehdy po sjezdu byla čtvrtá, ztrácela 79 setin. Tentokrát je její výchozí pozice ještě lepší.

Získá v Pekingu druhou medaili? Slalom startuje v sedm hodin českého času. A určitě se ho vyplatí sledovat.

Ať to dopadne jakkoliv, předešlé úspěchy už ji nikdo nevezme. Takže z Číny se bude vracet (minimálně) jako trojnásobná olympijská šampionka. V Pekingu suverénně ovládla paralelní obří slalom na snowboardu, před čtyřmi lety k tomu přidala i senzační triumf v super-G.

Pořadí po sjezdu:

1. Christine Scheyerová (AUT) 1:32,42 min

2. Ester Ledecká (CZE) +0,01

3. Ramona Siebenhoferová (AUT) +0,14

4. Romane Miradoliová (FRA) +0,53

5. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,56

6. Maruša Ferková Saioniová (SLO) +0,65

7. Keely Cashmanová (USA) +0,67

8. Federica Brignoneová (ITA) +0,69

9. Nicol Delagová (ITA) +0,70

10. Priska Nuferová (SUI) +0,73

11. Wendy Holdenerová (SUI) +0,99

12. Michelle Gisinová (SUI) +1,00

13. Marta Bassinová (ITA) +1,03

14. Julia Pleškovová (RUS) +1,12

15. Isabella Wrightová (USA) +1,30

16. Cande Morenová (AND) +1,63

17. Laura Gaucheová (FRA) +1,66

18. Greta Smallová (AUS) +1,96

19. Katharina Huberová (AUT) +3,26

20. Tricia Manganová (USA) +3,47

20. Elvedina Muzaferiová (BIH) +3,47

22. Nevena Ignjatovićová (SRB) +4,60

23. Tereza Nová (CZE) +4,65

24. Fan-jing Kchung (CHI) +9,53

Ronni Remmeová DNF

Elena Curtoniová DNF