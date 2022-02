Úplně poslední velká kombinace, pak konec? Ledecká se těší: Snad si ji užiju

PŘÍMO Z PEKINGU | Je to asi naposledy, tak ať to má grády! Staroslavná disciplína, která kdysi pomohla přilákat k sjezdovému lyžování fanoušky, na vrcholné scéně dodýchává. V alpské kombinaci se ještě ve čtvrtek v Jen-čchingu rozdělí olympijské medaile. S velkou pravděpodobností to ale bude paráda na rozloučenou.

Je to celý rok, co elitní lyžaři na MS v Cortině d´Ampezzo naposledy závodili v alpské kombinaci. V aktuální sezoně Světového poháru na tradiční disciplínu nezbylo místo ani jednou. A jdou zprávy, že hit s atmosférou minulého století bude končit.

„Já doufám, že ne, mě kombinace baví a líbí se mi,“ říká reprezentantka Ester Ledecká. „Přijde mi skvělé, když jsou takoví lyžaři, kteří zvládnou jak rychlostní, tak točivé disciplíny. Mně to přijde i divácky zajímavé, ale nedokážu posoudit, protože do toho ještě závodím. Možná si to ještě užívám jinak. Kdyby to bylo na mně, tak bych kombinaci samozřejmě nechala i na svěťáky.“

Kombinace kdysi byla všeobecně populární. Při olympijské premiéře sjezdového lyžování na ZOH v Garmisch-Partenkirchenu 1936 byla jedinou disciplínou. Dlouho pak byla ceněna jako dějiště soubojů o nepsané krále a královny lyžování. Jenže svět se mění, chce mít vítěze hned, v atraktivních soubojích, které trvají maximálně desítky minut, a ne celý den.

Základním problémem staroslavné disciplíny jsou nízké televizní ratingy. Tím neméně důležitým je nabitý kalendář Světového poháru, do něhož se závody, na které diváci nejsou tolik zvědaví, těžko protlačí.

Mezinárodní lyžařská federace FIS se už po loňském zvolení nového prezidenta Johana Eliasche připravuje na změny. Vznikla pracovní skupina pod vedením bývalého šéfa mocného rakouského svazu Petera Schröcksnadela, která kuchtí nápady pro budoucnost. A vypadá to, že alpská kombinace do ní nepatří. Na stránkách světového šampionátu 2023 v Courchevelu a Méribelu sice tato disciplína zatím stále figuruje, oficiální program ale ještě nebyl potvrzen.

„Doufám, že si ji užiju. Je to skvělý závod,“ říká Ledecká před svým posledním olympijským startem. „Jsem smutná, že ve svěťáku žádné kombinace nejsou. Je skvělé, že ji máme tady a doufám, že si ji užiju, a že se v příštích letech do programu Světového poháru vrátí.“

Je to však přání bez reálné šance na úspěch. Dalším důvodem je cílená specializace jezdců na rychlostní a technické disciplíny. Došla tak daleko, že jejich zástupce poznáte na první pohled. Slalomáři jsou většinou hubení a nohatí chlapíci. Sjezdaři jsou hřmotní chlapi s obřími stehny, kteří ve slalomových brankách vypadají divně.

V ženské konkurenci rozdíly nejsou tak veliké. Olympijská šampionka z Pchjongčchangu Michelle Gisinová, Michaela Shiffrinová, Petra Vlhová či Wendy Holdenerová jsou schopny na úrovni zajet obě disciplíny.

I Ledecká je umí, za poslední dva roky byla ve třech kombinacích vždy v top ten. Před dvěma lety v Crans Montaně dokonce skončila v závodě Světového poháru třetí. V téhle sezoně se ale víc věnovala snowboardu a rychlostním disciplínám na lyžích.

„Na Nový rok jsem přemluvila trenéry, aby mi postavili slalom. Od té doby už jsem na slalomkách zase nestála,“ líčila Ledecká po úterním sjezdu speciál. „Jestli bude čas, podle toho, jak se budu cítit, chtěla bych si pár obloučků na slalomkách dát. Moc to naježděné nemám. Dělám dva sporty, tak není moc času na zbytek. Druhý den do toho dám všechno a budu bojovat.“