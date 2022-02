Novák nejel, jeho čas ale přichází. Příští roky se musí předvést, říká kouč

„Po zapracování jsme se dohodli, že to není ono, že v těchto extrémních podmínkách bychom spíš doufali v zázrak než v něco hmatatelného. Neměli jsme se o co opřít a nechtěl jsem riskovat jeho zdraví,“ vysvětlil trenér Husák.

Novák, v roce 2019 stříbrný medailista z MS do 23 let, se v posledních letech výrazně posunuje ke světové špičce. Začátkem sezony v Ruce byl ve stíhačce na 15 kilometrů bruslením pátý, což pak zopakoval na stejné trati s intervalovým startem v Lillehammeru.

Na Tour de Ski ho ale přibrzdilo zranění žebra po pádu a olympiáda, to pro něj byla tvrdá zkouška. Z úvodního skiatlonu na extrémně těžké trati v pekelném tempu vytěžil osmnácté míst, na klasické patnácte ale propadl až na padesáté. Nedostal pod nohy dobré lyže, ale došly mu i síly.

„Od pátého kilometru jsem se nemohl dostat do intenzity. Jakmile jsem chtěl zrychlit, tělo mě zarazilo. Byl jsem úplně vysátý a nemohl s tím nic dělat,“ vysvětloval.

Náročné tratě, mráz a vysoká nadmořská výška Novákovi na Hrách vzaly hodně sil. Proto také nakonec na startu závěrečné třicítky, která kvůli počasí nahradila plánovanou padesátku, chyběl.

„U Michala řešíme energetický stav, který je jeden den lepší, druhý den horší. Takto extrémní počasí v tak vysoké výšce a na takto náročné trati by mohlo ohrozit jeho organismus,“ vysvětloval Husák. „Máme tady problémy nejenom s Michalem, lidi tady mají dýchací problémy, jako by tady byl úplně jiný tlak. Vždycky to odnáší svalová hmota.“

Rozhodnutí vzdát poslední závod padlo ještě předtím, než jury upravila závodní vzdálenost. Ani to už ale Nováka na start nevrátilo.

„Ono ho to strašně mrzelo, musel to jít rozdýchat. Řekl jsem mu, ať se sbalí, ať se jde proběhnout,“ líčil Husák. „Celé jsme to zrušili mentálně v hlavě a program jsme neupravovali.“

Po nadějném začátku sezony se tak Novákovi olympiáda rozplynula v problémech. Jeho okno, kterým může proskočit mezi absolutní elitu, ale zůstává dál otevřené. Je mu pětadvacet a čeká ho nejlepší doba kariéry.

„Já avizuju předem, že Michalova léta teď přichází,“ říká Husák. „Jestli chce ve sportu něco dokázat, tak to musí předvést následující čtyři roky. To osmnácté místo, co tu předvedl, je spíš pozitivní základ do toho, co nás čeká. Nechme se překvapit.“