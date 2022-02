Hrdinka, nebo podvodnice s nevinným úsměvem? Úspěchy Norky halí stín

Therese Johaugová patří k nejúspěšnějším běžkyním na lyžích na delších tratích. V Pekingu postupně ovládla skiatlon, 10 kilometrů klasicky i závěrečnou klasickou třicítku. Díky vysoké frekvenci záběrů se jí přezdívá Duracel. Ze světových šampionátů má celkem 14 zlatých, což ji v historickém žebříčku řadí na dělené druhé místo s Ruskou Jelenou Vjalbeovou. Má však za sebou také trest za doping.

V září 2016 měla Johaugová pozitivní test na zakázaný prostředek clostebol při mimosoutěžní kontrole na vysokohorském soustředění v Itálii. Bránila se tvrzením, že se jí steroid dostal do těla z krému na ošetření spálených rtů od slunce, který jí doporučil týmový lékař.

Norská sportovní federace jí zastavila činnost na 13 měsíců, s tím ovšem nesouhlasila Mezinárodní lyžařská federace (FIS). Její zástupci se odvolali ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne a ten zvýšil trest na 18 měsíců. Johaugová přišla o olympiádu v Pchjongčchangu.

„Vrátím se, všechno to překonám,“ říkala odhodlaně po vynesení rozsudku. S trestem nesouhlasila, bránila se, že vědomě nedopovala. „Budu zase bojovat o medaile pro Norsko! Byly dny, kdy jsem si říkala, že už to dál nepůjde. Ale ve svém srdci vím, co mě pohání, a vrátím se.“

V té době byla sedminásobnou mistryní světa a měla tři olympijské medaile. Ve Vancouveru 2010 pomohla ke zlatu norské štafetě, v Soči 2014 byla druhá na 30 kilometrů klasicky a třetí na desítce. V odborných kruzích se její obhajobě nevěřilo. I podle doktorů by se jí do těla nemohla dostat naměřená hodnota jen kvůli špatné masti na rty. Navíc Johaugová v té době nebyla jediným zástupcem Norska, který měl problémy s dopingem.

Lasse Anreel, sloupkař švédského deníku Nya Waermlands Tidning, dokonce navrhoval, aby byli v zájmu pročištění lyžařské disciplíny vyloučeni všichni norští běžci na lyžích na dobu dvou let. Konkrétně o Johaugové ještě před pozitivním nálezem doslova napsal: „Je chladnokrevným podvodníkem s úsměvem nevinné blondýny.“

Johaugová na své nevině trvá. Po návratu na mezinárodní scénu vyhrála všechny skiatlony, do kterých nastoupila, včetně světových šampionátů 2019 a 2021. O dopingové kauze už se odmítá bavit. Před Pekingem si dala jasný cíl: rozloučit se na absolutním vrcholu.

„V neděli poběžím na olympiádě naposledy,“ avizovala před závěrečnou třicítkou, kterou poměrně suverénně také ovládla. „Je to splněný sen! Trénovala jsem na to spoustu, spoustu let,“ rozplývala se. Znamená to i konec kariéry? „Nerozseknu to dřív než po sezoně. Musím si to pořádně promyslet, může to chvíli trvat.“

Přitom nechybělo moc a Johaugová přišla i o Peking. Do dějiště Her přicestovala teprve dva dny před zahájením, norská výprava měla problémy s covidem. Její týmová kolegyně Heidi Wengová, vítězka Světového poháru (2017, 2018) a pětinásobná mistryně světa, takové štěstí neměla. Musela účast vzdát.

„Byla jsem nejdřív ráda, že jsem se sem vůbec dostala, protože jsme měli v týmu covid,“ připomněla Johaugová. „A když jsem opravdu dosáhla svého cíle, tak jsem strašně šťastná! Trénovala jsem na to tisíce hodin a byla jsem léta mimo domov. Je nádherné toho dosáhnout.“