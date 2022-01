Tajenka biatlonistek rozluštěna. A co muži? Jistá čtveřice, o pátého zabojují

Je to tajenka, pro jejíž rozluštění stále zbývá vyplnit jedno políčko. Nominace českých biatlonistů pro Hry do Pekingu už je téměř hotová. České ženy sice ve štafetě na Světovém poháru v Ruhpoldingu nepředvedly výkon, kterým by se mohly chlubit, ale náskok před Švýcarkami udržely. Náskok, který jim v olympijském žebříčku národů zajistil desátou příčku a tím pádem také možnost vyslat na Hry pět závodnic. A o totéž půjde v sobotu i mužům.

Tento víkend je také posledním, během kterého budou čeští trenéři dotvářet jmenovitou nominaci. Konkrétně tedy jen u mužů. V případě žen už je jasno. Letenku do Číny si vybojovaly Markéta Davidová, jasná česká jednička, dále Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková a premiéru na olympiádě v 21 letech zažije také Tereza Voborníková.

Jako pátá Češka byla ve hře také Tereza Vinklárková, které sezona výborně začala, jenže v jejím průběhu se zhoršovala a trenéři tak dali přednost Voborníkové.

Také u českých mužů je čtveřice závodníků jasná: Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Adam Václavík. Teď už zbývá jen doplnit páté jméno. Ovšem aby mohli trenéři tuto zápletku vůbec řešit, musí po štafetě v Ruhpoldingu zůstat muži v žebříčku na desátém místě před Slovinci. Tam mají pohodlný náskok 108 bodů, zbývá to už jen potvrdit kulatým razítkem.

A kdo jsou kandidáti na poslední místo? Těch je hned několik a jedou o něj v přímém souboji na aktuálně probíhajícím nižším IBU Cupu ve slovenském Osrblí. „Vzpomínám si ještě i z basketbalu, že nominovat toho posledního bylo vždy pro trenéry nejsložitější. Tady je výhoda, že si to o něj hoši rozdají přímo. Kritéria jsou jasně daná,“ říkal na začátku týdne šéf biatlonistů Jiří Hamza.

Ačkoliv se původně mluvilo i jiných kandidátech, výrazně se o nominaci přihlásil ve středečním vytrvalostním závodu Tomáš Krupčík, který skončil na 5. místě. Druhým nejlepším Čechem tam byl 9. Milan Žemlička.

Mít možnost poslat do Pekingu pět žen a pět mužů je pro tým značnou výhodou, i když do individuálních závodů mohou nastoupit vždy jen čtyři. „Je to však důležité pro štafety. Kdyby někdo onemocněl nebo se zranil, tak do ní může naskočit někdo jiný. Což si samozřejmě nepřejeme, ale je to taková uklidňující rezerva,“ prohlásil Hamza.

Ačkoliv výsledky českých biatlonistů nyní nejsou takové, jako bývaly dřív, neztrácí šéf české mise v Pekingu Martin Doktor naději. „Šancí je tam hodně, v některých chvílích se budou rozhodovat, jestli trošku riskovat nebo jít cestou jistoty, ale na tu není na OH moc čas. Takže uvidíme třeba ve štafetách, jak to sestaví. Věřím jim, na posledních hrách se jim dařilo. Jsou silný sladěný tým, mají s sebou doufám vše, co potřebují,“ doplnil Doktor.