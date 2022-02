Motivace pro Peking. Komu chybí medaile ze ZOH: lídr SP i norské hvězdy

Vrchol sezony se blíží. Do startu olympijských her v Pekingu už zbývá jen pár dní, už v sobotu se do akce pustí biatlonisté, na programu bude smíšená štafeta. Kdo nejlépe vyladil formu? Kdo ustojí tlak a zařadí se mezi legendy atraktivního sportu? Zcela jistě má motivaci v sobě každý závodník. O něco vyšší ji můžou mít ti, kteří ještě nepoznali pocit zisku olympijské medaile. Kdo mezi ně patří? Jde o známá jména, která aktuálně operují na špičce pořadí Světového poháru. Vybrali jsme pět mužů a pět žen, kteří si z Číny mohou odvézt své první olympijské cenné kovy.