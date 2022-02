Davidová dostala špatné lyže. Ryzí zoufalství, hlesla. Přišla omluva

PŘÍMO Z PEKINGU | S očekávaným martyriem na střelnici si poradila jen s třemi dobíjeními vestoje, na úvod olympijských her ale biatlonistka Markéta Davidová ve smíšené štafetě narazila na jiný problém. Cítila se bídně a soupeřky jí ujížděly. „Bylo to ryzí zoufalství,“ řekla Davidová po závodě, který přinesl českému týmu dvanácté místo. Chyba ale nebyla na její straně. V buňce dostala špatné lyže.

Markéta Davidová se svým úsekem smíšené štafety protrápila. Ona, která patří mezi nejrychlejší biatlonistky, měla na svém úseku třináctý nejlepší čas, celkem byla v běhu až pětadvacátá.

„Bylo to ryzí zoufalství, takhle bezmocně jsem se podle mě ještě necítila. Vůbec nevím, čím by to mohlo být,“ sypala ze sebe Davidová.

Problém byl ale jinde, než v jejím běžeckém výkonu.

„Mluvil jsem s klukama ze servisu. Makula zaslouží velkou omluvu, stalo se faux pas s lyžemi,“ uvedl Ondřej Rybář, trenér mužské reprezentace a sportovní ředitel svazu. „Nebyly špatně namazané, ale u Markéty byly trable v buňce. Markéta měla lyže, na kterých se dalo hodně špatně závodit. Bojovala, ale ten boj byl předem prohraný.“

Davidová přebírala štafetu na druhé úseku od Jessiky Jislové na sedmém místě, po čisté střelbě vleže se posunula na šestou příčku. Během dalších několika set metrů se ale před ni dostaly Američanka Clare Eganová i Francouzka Julia Simonová.

„V té běžecké části jsem nějak vůbec nebyla schopná jet, bohužel. Na střelnici jsem to na dnešní podmínky zvládla ještě relativně dobře, ale, bohužel, prostě jsem nestačila vůbec nikomu. Akorát mě všichni předjížděli.“

Davidová v tu chvíli sice běžela proti dvěma nejrychlejším závodnicím svého úseku. Neměla ale šanci jim konkurovat.

„Takhle šíleně se mi snad ještě v životě nejelo,“ líčila Davidová, která ve střelbě vestoje třikrát dobíjela. „„Jsem ráda, že jsem střílela takhle, protože kdybych střílela ještě hůř…. Asi k vám tomu víc neřeknu.“