Kamarádky o Davidové: Víme, proč se jí říká Makula, byly jsme bordelářky

Patří mezi největší české medailové naděje. Ale jaká je Markéta Davidová v soukromí? Nejvíc o tom vědí její kamarádky Eliška Němečková a Karolína Pospíšilová, které s ní vyrůstaly. „Dá se říct, že jsme vedle sebe dospěly. Známe se od útlých let až po první lásky a problémy,“ popisuje Pospíšilová ve videu pro czechteam.tv. „Má svoji hlavu, teď se to přetavilo v to dobré. Dobře ví, co chce,“ říká Němečková.