Ztracený dioptr? Norům ke zlatu pomohl Slovinec. Hvězda smekla

Dramatické chvíle na střelnici. A o pár desítek minut později v cíli slastný pocit ze zlaté olympijské medaile. Marte Olsbuová Röiselandová v sobotu v závodu smíšených štafet hned na první střelbě zažila perné okamžiky. Díky slovinskému fyzioterapeutovi, kterého později označila za hrdinu dne, to bylo ale s dobrým koncem. Jak se Slovinec, kterého ocenila i Kaisa Mäkäräinenová, přičinil o norský úspěch?

Jestli biatlonisté ve svých anketách oceňují gesto fair play, tady je žhavý kandidát na letošní vítězství.

Televizní divák při pohledu na první střeleckou položku závodu smíšených štafet nechápavě koukal, co to hned na prvním stavu provádí Marte Olsbuová Röiselandová. Než ze své zbraně spustila rány na terče, dlouze na ni něco montovala. Až později se vysvětlilo, proč se na první položce tak zdržela.

Byl tady start mix štafety, prvního biatlonového závodu pod pěti kruhy v Pekingu. Nervozita v mrazivých podmínkách zafungovala ještě víc než obvykle. A tak se stalo, že Olsbuová Röiselandová, letošní hvězda ženských závodů a první členka norské štafety vytratila ze své zbraně dioptr.

Zatímco ona na trati bojovala o co nejlepší pozici, nezbytnou věcičku pro míření na střelnici našel slovinský fyzioterapeut, který ji odevzdal patřičným lidem. Ti ji pak doručili na střelnici, kde už se dostala do rukou vedoucí ženy letošního Světového poháru, která ji pak musela už jen správně namontovat na malorážku a zkoncentrovat se na střelbu. Naštěstí ji tato událost příliš nerozhodila a i díky výkonů bratří Böových později Norové oslavili první biatlonové zlato těchto Her.

„Jaký to den a jaký tým! Velký sen se dnes naplnil, jsme olympijští vítězové. Velký dík slovinskému fyzioterapeutovi, který zachránil den tím, že našel můj ‚Iris‘, důležitou část mé zbraně, kterou jsem ztratila. Skutečný hrdina dne,“ napsala později Olsbuová Röiselandová na svůj Instagram.

Skutek muže ze slovinského týmu ocenila na sociálních sítích Mezinárodní biatlonové unie také někdejší hvězda z Finska Kaisa Mäkäräinenová. „Byl to skvělý důkaz dobrých vztahů v biatlonové rodině,“ prohlásila trojnásobná vítězka SP.