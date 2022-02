Rána zmaru Davidové: Za takové chyby mě trenér honil kopřivou

Už otevírala zlatou bránu. Stačila poslední trefa do terče a bylo to tam. Jenomže právě ta dvacátá rána při závěrečné střelecké položce vylétla na jednáctou hodinu, daleko mimo terč. Místo zlata je z toho pro biatlonistku Markétu Davidovou z olympijského vytrvalostního závodu šesté místo.

Co říct k té poslední ráně?

„Šla nahoru, no…“

Byla to chyba v pozici?

„Nemyslím si. Myslím si, že byla prostě pozdě spuštěná, nebyla zastavená tak, jak měla být.“

Ta rána šla na jedenáctou hodinu, daleko mimo terč. Co se při výstřelu mohlo stát?

„Přejela jsem to. Nezastavila jsem na terči. To jsou moje klasické chyby, které jsou většinou nahoře. Už je dělám míň často, ale pořád je dělám. Jindra (bývalý trenér Šikola) mě za ně vždycky na tréninku honil s kopřivou.“

A Šikola taky říkával, že poslední ránu nedává…

„Jenom blbec. To říkal často.“

Měla jste v ten moment v hlavě, že střílíte o zlato?

„Ne… Nemyslím si, že by mě ovlivnilo to, že jsme věděla, že musím dát nulu. Myslím si, že to byla jenom moje chyba.“

Po smíšené štafetě jste doufala, že bude vítr na střelnici v dalších závodech čitelnější, bylo to tak?

„Ono moc nefoukalo, o to to bylo lehčí. Těch jedniček je tam dneska spousta, je to dost vyrovnané. Střílelo se mi dobře, z toho jsem ráda, protože jsem dělala, co mám, co umím, to jsem fakt ráda. Škoda tý poslední rány.“

Ale asi jste věděla, že jedete o medaili, ne?

„Hlásili mi to, ale říkala jsem si, že je tam ještě spousta závodnic. Přece jenom, měla jsem patnáctku.“

Nebyla sice až taková zima jako v sobotu při štatetě, hrála přesto svou roli?

„Musím říct, že jsem na tu poslední položku přijížděla už s dost zmrzlými prsty. Určitě bylo tepleji než na smíšenku, ale v konci už to taky byla taková hrana.“

Na poslední ráně se to neprojevilo?

„Ne, to by se projevilo dřív.“

Napadne vás s odstupem, že vám scházel jediný výstřel ke zlatu?

„Mrzí mě to. Ale mohlo to dopadnout ještě hůř. Kdyby nebyla olympiáda, možná se mě ani takhle neptáte. Myslím, že jsem podala dobrý výkon a že všichni chtěli medaili? Já jsem ji chtěla taky. Bohužel to nestačilo."