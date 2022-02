Šlesingr: Lyže Davidové nemusí být horší. Norové ale mají velmi silný servis

Hlavní hvězdou českého biatlonu na Hrách v Pekingu je Markéta Davidová. Jenže i u té to nějak drhne, nemůže se dostat do pohody, v jaké byla v některých závodech během sezony. Příčin může být několik, třeba i její lyže, ačkoliv jezdí na stejné značce jako už trojnásobná olympijská vítězka Marte Olsbuová Röiselandová. V čem je tedy problém? „Nemyslím si, že by nemohla dostat obdobný materiál jako Norky. Faktem však je, že norský servis má dvojnásobný počet lidí,“ vysvětluje bývalý biatlonista Michal Šlesingr.

Cílem od začátku přípravy biatlonistek bylo, aby byla Markéta Davidová v Pekingu v top běžecké formě. Povedlo se to? Jak na tom podle vás je?

„Makula na tom asi není tak perfektně, jak byla. I když ve stíhačce byla šestá, tak abych jí nekřivdil, v běžecké formě určitě je. Ale podmínky v Číně jsou natolik specifické a náročné, že asi není jediná, kdo se s tím pere. Určitě se nedá říct, že by na tom byla zle, to ne. Ve sprintu chybovala na střelnici a ono se to pak projeví i na běhu. V dlouhém závodu jela dobře. Myslím, že je to jen o tom, aby se dobře vyspala, vstala správnou nohou a aby jí to všechno pěkně klapalo a měla z toho pozitivní pocit i sama, že nic nedrhne. Natrénováno má, rozhodně patří k lepším holkám ve svěťáku, co se běhu týče, i střelecky myslím, že je vyrovnaná.“

Co pak ale to selhání při střelbě ve sprintu? Pracují tam už nervy, nebo, jako ve stíhačce, hraje velkou roli počasí?

„Co se teď přihodilo ve sprintu, bylo asi trošku zklamání ze všech možných stran, ale stane se. Jsou to velké závody, velké očekávání a každý se s tím pere trošku jinak. Co se týče zimy, je to tak, že každý závodník se s ní vyrovnává jinak. Některé holky budou tvrďačky a budou to zvládat relativně dobře, kluci to samozřejmě snáší líp než děvčata. A pak jsou tady lidi, kteří na to trpí víc. A pro Makulu to bylo velice nepříjemné. Teda pro všechny, byla tam taková Indočína trošičku. Asi to nebylo tak snesitelné, jak by si přála. A když necítíte prsty na střelnici, je to špatné. Pak je to loterie, jestli něco trefíte, nebo ne, protože cit na spoušti je základ úspěchu.“

A co tedy konkrétně sprint, kde si na takový problém nestěžovala?

„Dva dva, takovouhle střelbu jsme u Markéty už dlouho neviděli. Ono když víte, že na to máte, může to na každého působit jinak. Já to znám taky. Ale Markéta zvládla dlouhý závod, mohla být trochu psychicky uklidněná, nemusela si říkat, že by byla mimo, co se střelecké formy týká. Celou situaci si teď musí vyhodnotit sama i s trenéry, zjistit, proč k tomu došlo a hodit to za hlavu a jít dál do závodů. Ve stíhačce pak byly podmínky složité, počasí nebylo nic moc. Ale tam šlo o jedničky. To je střelba, která není úplně špatná. Na druhou stranu když se chce člověk posouvat dopředu, chce to střílet ještě trochu líp.“

Z 41. příčky po sprintu se to ale příliš vysoko vytáhnout už nedá, že?

„Markéta se dokázala posunout, ale výchozí pozici holt měla náročnou. Z toho už se pak víc dopředu dostává strašně těžko a už záleží, jak jedou soupeřky před vámi a jestli vám tu rukavici někde hodí. Příležitost ještě mít bude, záleží, jestli se to sejde a dokáže to ustát na střelnici. Jsou to velké závody, není to úplně snadné, záleží, jestli je člověk i trošku flegmatik. Protože když si na sebe pustíte příliš mnoho tlaku, může vás to dostihnout.“

Často slýcháme také stížnosti na lyže. Trenér žen Egil Gjelland řekl, že Norové mají o mnoho lepší lyže než všichni ostatní. Přitom Olsbuová-Röiselandová má stejnou značku lyží jako Davidová. Je to tedy tak, že Norka dostává lepší materiál, nebo spíš hraje roli servis?

„Firmy samozřejmě mají nějaký žebříček, pořadí, jak ke sportovcům přistupují. Na druhou stranu Markéta v něm je určitě velice vysoko. Nemyslím si, že by nemohla dostat obdobný materiál jako Norky. Na druhou stranu faktem je, že norský servis na to má dvojnásobný počet lidí, už když se podíváte třeba v SP. I základna norských servisáků je podstatně širší. Vidíte, že u Norů ani nepotřebují servismany ze zahraničí, dokážou to naplnit svými. Mají z čeho brát. Takže jejich servisní tým je velmi silný, a to se pak někde může projevit. Co se týče našeho servisu, hodnotím to jen ze svého pohledu. Nejsem tak fundovaný, nejsem tam s týmem, neanalyzuju to s nima. Takže to berte spíš jako subjektivní pohled na věc. Ale naši kluci si čas od času trochu stýskali, že nějaký problém s Markétinou značkou mívali. Nevím, jestli je to ze strany materiálu, nebo servisu. Ale prostě někdy nejsou tak úplně spokojení, jak by chtěli.“