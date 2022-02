Norská hvězda po kolapsu na ZOH končí: Letím domů, musím být opatrná

V cíli stíhacího závodu to byly děsivé scény. Tandrevoldová se do něj dostala ve stavu znatelného vyčerpání a hned za čárou jí museli křísit. V pondělí ráno se však už objevila na tiskové konferenci norského týmu, aby osobně vysvětlila, jak se cítí.

„Včera jsem vynechala mixzonu a chtěla jsem sem přijít, abych osobně vysvětlila, co se stalo, a co bude dál,“ sdělila Tandrevoldová. „Už se cítím velmi dobře. Myslím, že jsem šla přes můj limit ve vysoké nadmořské výšce a v těžkém závodě. Protože jsem už dřív měla problémy se srdcem, musím být opatrná a musím podstoupit další vyšetření.“

Tandrevoldová v olympijských soutěžích skončila osmá ve vytrvalostním závodě, pátá ve sprintu a v nedělní stíhačce odjížděla z poslední střelnice jako třetí. Pak jí ale došly síly a cílem proběhla s velkou ztrátou čtrnáctá. A byl to její poslední závod na čínských Hrách.

„Je to lékařské rozhodnutí,“ vysvětlil Lars Kolsrud, doktor norského týmu. „Pošleme jí domů na další vyšetření a uvidíme, co dál. Budeme se snažit, aby se tohle už neopakovalo.“

Tandrevoldová byla jedním z mnoha sportovců, kteří čelí ve vysokohorském středisku Čang-ťia-kchou potížím spojeným s nadmořskou výškou a extrémně náročným profilem tratí.

„Chci na téhle olympiádě závodit. Není nic, co bych si přála víc, než závodit ve štafetě s mými týmovými kolegyněmi z nejlepšího týmu i ostatními děvčaty. Moje zdraví je ale důležitější,“ uvedla Tandrevoldová. „Závodit dál na téhle olympiádě mi nebylo povoleno, takže letím domů do Norska. Teď je to těžké rozhodnutí, ale je mi teprve pětadvacet, takže doufám, že mě v tomhle sportu čeká ještě mnoho let.“