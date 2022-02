Curling ONLINE: Česko - Itálie. Manželé Paulovi hrají o třetí vítězství

Formát turnaje v curlingu na ZOH 2022

Na startu je deset dvojic, které se utkají v základní skupině systémem každý s každým. Čtyři nejlepší postoupí do play off, kde zabojují vyřazovacím způsobem o postup do finále, následovat budou finále a zápas o třetí místo.

Smíšené dvojice na ZOH

Nová disciplína, která se na ZOH poprvé objevila před čtyřmi lety v Pchjongčchangu. Týmy tvoří vždy muž a žena. Hraje se jen na osm endů s pěti kameny. Jeden člen týmu má vždy na starostí první a pátý kámen, druhý člen pak hází zbylé kameny. Na rozdíl od čtyřkového curlingu se nehází do prázdných kruhů, ale do předpřipravené situace, na dráze už za každý tým stojí jeden kámen. Každý tým má během zápasu k dispozici tzv. power play, při níž jsou přednastavené kameny umístěny na kraji kruhu. Zápasy trvají přibližně hodinu a půl, asi o hodinu méně než zápasy ve čtyřkovém curlingu.