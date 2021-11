Hokej českých lvic táhl! Zajímal lidi víc než nároďák s esy West Hamu

Doba se mění, chtělo by se říci… A kdo ví, možná je to první závan větší bouřky v budoucnu. Každopádně, čísla nelžou. Náruživá cesta českých slečen a dam za hokejovou letenkou do olympijského Pekingu vykázala lepší čísla sledovanosti než duel fotbalové reprezentace, nemluvě o povětšinou utrápených utkáních hokejistů na skandinávské Karjale.