Olympijská nejistota: různé příjezdy, žádná bublina a hromada testování

Podle prognóz má být covidová mutace omikron na vrcholu na konci ledna, to právě mají výpravy sportovců z celého světa odlétat do Pekingu. Ta česká s hokejisty má do letadla v Praze nastoupit 3. února. Ještě o den dříve se přitom hraje celé extraligové kolo. „To je pro potřeby národního týmu trochu nešťastné,“ přiznává manažer české hokejové reprezentace Jan Černý.

Nároďáku to znemožňuje jakoukoli snahu o preventivní opatření před odletem. Nebude možná žádná bublina, která by trvala několik dní a hráči v ní podstoupili sérii testů na covid. „Ideální by bylo přerušit soutěže v celé Evropě někdy v půlce ledna. Týden všechny zavřít a testovat je, pak je pustit do bubliny, ze které teprve potom odletíme do Číny. Takhle to ale možné není,“ přidává Černý.

Ještě 2. února tak může mít hráč blízký kontakt s nakaženým, o den později s tím nasedne do letadla. I kdyby před nástupem na palubu byl otestovaný, test vyjde s velkou pravděpodobností negativní, protože se v ten moment nákaza ještě neprojeví. Inkubační doba covidu je delší.

Například KHL končí už mezi 21. a 23. lednem. Nominovaní hráči přiletí do Česka, kde budou několik dní trénovat. „Dostaneme je do Prahy, dokážeme je na nějaký čas izolovat, otestovat. Uděláme kemp. Hodně těžké budou ale transfery ze Švýcarska nebo Finska. Švédsko zatím pořád nevíme. Je to živé, neustále se to vyvíjí a mění, pracujeme se spoustou variant,“ říká Černý.

Vliv realizačního týmu na to, aby se hráči skutečně dostavili na sraz negativní, je malý. V plánu je, že všichni nominovaní se budou už nějakou dobu před srazem sami testovat. Ani to však nemusí přinést efekt.

„Počítáme s tím, že se s hráči domluvíme, aby se už nějakou dobu před odletem pravidelně testovali. Nejde to ale udělat plošně v celé extralize, tím pádem se to může úplně minout účinkem. Budeme chtít, aby hráči chodili na testy nadstandardně vícekrát. Když budou chtít, objednáme laboratoř v každém městě, všechno zaplatíme. To je ale maximum, co pro ně můžeme udělat. Před virem je úplně ochránit logicky nemůžeme,“ přidává Černý.

Sportovci obecně přijedou z různých zemí, budou přijíždět v různých termínech. Podle černých scénářů má být v Česku na konci ledna desítky tisíc nakažených denně. Šance, že koronavirus někdo přiveze, je vysoká. Zatím to vypadá, že letní Hry v Tokiu byly oproti tomu, co sportovce čeká v Pekingu, klidnou procházkou. V krajním případě se může stát, že se na přelomu února celá Evropa uzavře. To by pak měla problém celá olympiáda.

Také mnoho dalších věcí je navíc hodně nejasných. Například olympijský protokol je stavěný primárně pro individuální sporty. Definice blízkého kontaktu rovnou posílá do karantény celé týmy, protože spolu sdílí kabinu. Jakýkoli pozitivní nález by pak mohl být pro kolektivní sporty drtivý.

„Nebezpečí, že v kolektivních sportech bude pozitivita, je bohužel docela velké. Uděláme maximum, abychom kluky ochránili, vzhledem k tomu, kdy je ale budeme mít k dispozici, je to velmi složité. Nemá to řešení,“ tvrdí Černý.

Pokud by na olympiádě platilo stejné pravidlo jako na před pár dny ukončeném šampionátu juniorů, kdy se vinou jediného nálezu kontumovaly celé zápasy, bylo by to pro hokejový turnaj pod pěti kruhy kritické.