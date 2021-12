Myšák přišel o další MS: Atmosféra je ponurá. Popsal hovor s koučem

Mluvil pomalu, tiše, často hledal slova. Kapitán české dvacítky Jan Myšák těžko zakrýval zklamání kvůli zrušení juniorského šampionátu . Útočník je navíc zástupcem ročníku 2002, který vinou pandemie přišel o MS do 18 let a teď i o MS dvacítek. „Atmosféra je ponurá. Nikdo moc nemluvil, když jsme se o zrušení dozvěděli, to zklamání bylo opravdu velké,“ soukal ze sebe na poslední tiskové konferenci z Edmontonu.

Dovedl byste popsat pocity z posledních hodin po zrušení turnaje.

„Velké zklamání u nás všech. U trenérů, u hráčů, a především u hráčů ročníku 2002. Včera jsme na to měli meeting a bylo znát, že atmosféra byla hodně ponurá. Velké zklamání.“

Kde jste čerpali informace, když jste byli zavření na svých pokojích v karanténě?

„Pan Ota Černý, týmový manažer, vždy zavolal přes Zoom, když se dozvěděl něco nového od organizátorů. Ve chvíli, kdy se turnaj zrušil, tak asi do pěti minut jsme měli meeting, kde se nám to oznámilo.“

Byli jste překvapení, že zrušení MS přišlo jako blesk z čistého nebe během pár hodin?

„Musím říct, že ano. My jsme čekali na výsledky testů v karanténách a pak najednou přišel telefonát, že se to ruší. Těch negativních zpráv bylo mnoho. Už v 6:30, když jsem se vzbudil, tak na mobilu visela zpráva, že došlo ke kontumaci s Finy, tím to začalo. Když potom přišla ta poslední zpráva, bylo to... Je to škoda, protože covid nám zrušil i MS do 18 let a teď se to přeneslo na dvacítky. Pro náš ročník 2002 to není úplně suprové. Doufám, že je reálná varianta, že by se to možná mohlo dohrát v létě. Věřím, že by to tak mohlo být.“

Jako prvnímu vám po skončení turnaje volal trenér Karel Mlejnek. O čem jste mluvili?

„Byl to hovor, kde šly emoce ven. Byli jsme všichni zklamaní. Když to shrnu, tak mi jednoduše poděkoval. Já jsem mu hrozně vděčný za to, co mi řekl. Emoce tam hrály svou roli.“

Byla už možnost se setkat fyzicky s dalšími spoluhráči, vzhledem k tomu, že na vás včera byla uvalena karanténa? Třeba Slováci se dojemně loučili na ledové ploše.

„Naše situace byla jiná. My čekali na výsledky testů, nesměli jsme z pokojů, kde jsme byli po dvou. Výsledky přišly, jsme negativní, což je super. Dnes už budeme moci společně alespoň na oběd a trochu ze sebe dostaneme emoce.“

Čerstvý negativní test se týká i jednoho pozitivního nálezu, který zapříčinil kontumaci duelu s Finskem?

„Všichni jsme negativní, ale o tom jednom nevím. Dostal jsem zprávy jen o hráčích okolo. Myslím, že nám to ani nebylo řečeno. Upřímně to netuším.“

Stále platí, že dotyčný hráč nemá žádné příznaky?

„Jsme v kontaktu a pořád to platí tak stejně, že se cítí tak nějak v pohodě.“