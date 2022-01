Překvapení nominace: Knot i bratři, body v extralize či Finsku nestačí

Překvapivá nominace: ROMAN ČERVENKA

Rapperswil, NL (Švýcarsko)

V sezoně:

35 zápasů

43 bodů (12+31)

Na MS v Dánsku v roce 2018 naposledy oblékl národní dres. Roman Červenka se vrací do reprezentace, díky neúčasti na posledních neúspěšných představeních se k němu trenéři trochu obrací jako k posile, která vývoj olympijské sezony stočí správným směrem. „Bude hrát přesilovku na svém postu, kde je vynikající. Ušijeme mu to na míru. Je to lídr, pravá ruka trenérů,“ odhalil trenér Filip Pešán.