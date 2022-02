Zelená i pro Krejčího. Klíčový útočník může trénovat, v izolaci naopak kustod

Další dobrá zpráva! Poté, co gólman Šimon Hrubec dostal zelenou k odletu do Pekingu, se dobře vyvíjí i „případ“ útočníka Davida Krejčího. Po dni a půl samoizolace v olympijské vesnici se může vrátit k reprezentačnímu týmu. To znamená, že se zapojí i do tréninků. „Z Davidova návratu na led máme velkou radost. Věříme, že se co nejrychleji vrátí i ostatní,“ uvedl Martin Doktor, šéf olympijské výpravy. Bez omezení už může fungovat i obránce Jan Ščotka, který je v Pekingu náhradníkem.