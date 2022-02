ANKETA expertů: Hůř už hrát nejde, říká Sýkora. Ručinský věří v medaili

Na velkou medaili čeká český hokej už 10 let. Na olympiádě to naposledy cinklo v roce 2006 v Turíně. Jak dopadne národní tým na turnaji v Pekingu? Zeptali jsme se čtyř hokejových legend: Vladimíra Růžičky, Petra Klímy, Marka Sýkory a Martina Ručinského. Názory nejsou úplně optimistické, ale v expertech zůstává i víra v zisk medaile!

Vladimír Růžička trenér dvojnásobných mistrů světa Nejlepší by byla zlatá „Tipovat je těžké, ale měli bychom chtít získat medaili. S jinými ambicemi tam nejedeme, určitě medaile, nejlepší by byla zlatá. Máme hodně zkušených hráčů, tým je poměrně dobře složený a myslím, že i silný. Ale to budou všechny celky, poskládaly to nejlepší, co mají. Kanada s Amerikou na neúčast NHL nejvíc doplatily, ale kvalitu mají. Nikdo neví, jak turnaj ovlivní covidová opatření, když jsem viděl, co se děje. Rusky s Kanadou hrály s respirátory. To si nedovedu představit. Ještě kyslíkovou bombu na záda…“

Petr Klíma vítěz Stanley Cupu Úspěch bude medaile „Doufám, že český tým dopadne co nejlíp. Mužstvo vypadá dobře, je dobře složené. A stát se může všechno. Kanada poskládala tým z hráčů, které má po světě, ale pořád patří mezi favority, stejně jako další země. Ale bude záležet, kdo chytne v danou dobu nejlepší formu. Úspěch bude medaile, čím cennější, tím líp pro hokej. Chtěl bych, aby ji přivezli kluci i hokejové holky, aby se to tady trochu zvedlo. Obecně doufám, že do hry nevstoupí žádné jiné vlivy, s těmi rouškami už je to k smíchu.“

Marek Sýkora bývalý trenér v extralize a KHL Semifinále by bylo dobré „Turnaj mohou ovlivnit všechny ty peripetie kolem covidu a testování. Z hokejového hlediska už nemůžeme hrát hůř než během turnajů Euro Hockey Tour. Na druhou stranu se nedomnívám, že když to bylo celou dobu špatné, že to najednou bude skvělé. Přál bych si to, ale nevěřím tomu. Přeju si, aby se náš tým udržel ve hře co nejdéle, ideálně šel až do finále, ale i semifinále by bylo dobré. K nominaci už se nechci vracet, budu věřit, že trenéři vybrali správná jména a zvolí i správnou taktiku.“