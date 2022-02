Ruská mašina v Pekingu: patriot z Finska, zběh z Vegas i trend s mladíky

Největší ofenzivní hvězda

Patriot Šipačov

Ruský centr se do popředí zájmu dostal především v posledních pěti letech. Nejprve angažmá v začínající organizaci ve Vegas, kde odehrál jen tři utkání a rychle se vrátil do Ruska. Tam ale září, domácí prostředí má rád, jde o jasně nejproduktivnějšího borce posledních let. „Je to typ hráče, co zlepší všechny okolo,“ chválil ho brankář Jakub Kovář. Své o tom ví třeba Dmitrij Jaškin, který vedle něj vyrostl v nejlepšího střelce ligy a ještě získal angažmá v NHL.

Šipačov v posledních třech sezonách KHL