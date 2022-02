VYSVĚDČENÍ hokejistů: Obstáli jenom K+K a Červenka, pět hráčů propadlo

Představil se na druhé olympiádě. Tvořil, nebál se hru přibrousit, když bylo potřeba. Zároveň však taky kazil. Schopnosti ukázal na přesilovce, o to víc je nepochopitelné, že ho na početní výhody trenéři nepostavili hned.

Tahle nominace byla překvapením, v sezoně na obou turnajích před Hrami chyběl. První zápas seděl, pak do naskočil, a nevedl si zle. Trenéři ho nasadili do prvního obranného páru. Hrál na jistotu. Nekazil, ani nic moc nepředvedl.

LIBOR ŠULÁK

známka Sportu: 3

4 2 (1+1) 19:32 -1

Neodehrál úplně špatný turnaj. Jeho výlety do útoku se mu často dařily. Jak to tak ale bývá, nesčetněkrát scházel vzadu při bránění. Nedůrazný byl například také u prvního gólu Švýcarů v předkole play off.