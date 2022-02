Slovenská zlost: Druhý zápas bez přesilovky? To se nám v životě nestalo

Dobře věděli, co je čeká. Tuhý boj s finskou hradbou, dlouhé dobývání a obléhání. Čekání na šanci, trpělivost. Za celý zápas udělali Slováci jedinou chybu, tu Finové potrestali. „Vyhazovali puky, hráli na výsledek. Nemohli jsme se tam dostat. Tohle jsou zápasy o jednom gólu a měli jsme dost šancí na to, abychom vyrovnali. Dopadlo to, jak to dopadlo. Bojovali jsme jako draci, ale nestačilo to,“ klopil zrak obránce Peter Čerešňák.

Oproti prvnímu vzájemnému utkání ve skupině (2:6) Slovensko mnohem lépe bránilo. Už vědělo, co by následovalo, kdyby otevřelo hru. „Celý tým hrál výborně. Je to o chybách a o tom, kdo je využije. Jim se podařil jeden gól dát. Myslím ale, že to byl vyrovnaný duel, i když Finové byli favority a my jsme byli outsider. Dokázali jsme se jim vyrovnat v rychlosti i dalších věcech. Je to ohromná škoda,“ přidal bek Plzně.

Jediný gól inkasoval brankář Patrik Rybár z hole Sakariho Manninena. Ten skóroval v turnaji už počtvrté. Všechny branky dal právě Slovensku. Druhý pojišťovák zařídil až v závěru při soupeřově hře bez gólmana Harri Pesonen.

Opět se potvrdilo, že Slováci na Finy prostě hrát neumí. Na velkém turnaji je naposledy porazili v roce 2004 na MS v Česku. Nikdo z aktuálního kádru u toho nebyl. Na ledě však tehdy zářili současný reprezentační trenér gólmanů Ján Lašák a generální manažer reprezentace Miroslav Šatan. Hokejisty Suomi čeká olympijské finále poprvé od roku 2006.

Hrál se velmi opatrný hokej. Bylo jasné, že rozhodnout by mohli přesilovky. Slováci však nedostali žádnou. Stejně jako ve čtvrtfinále s USA. „Po zápase jsem si trochu rýpnul do rozhodčích. Asi jsem se na to měl vykašlat. Ale nemít za dva zápasy jedinou přesilovku? To se mi v životě nestalo. Na takhle velkém turnaji nemít tak dlouho ani jednu přesilovku... Nechci se na to vymlouvat, ale je to k zamyšlení,“ kroutil hlavou útočník Kristián Pospíšil.

„Nevím, čím to je. To co se tu píská, jsou jednoznačné fauly, nebudou pískat malá podržení,“ přidal smířlivě Čerešňák. Zklamání bylo patrné. Teď čeká naše bývalé federální partnery boj o bronz. „Nemáme se za co stydět. Zažíváme obrovský smutek, protože jsme všichni cítili, že šance na postup do finále byla velká,“ smutnil Pospíšil.

O jejich soupeři se rozhodne v dalším utkání, čeká je poražený z duelu Rusko – Švédsko. „Nevěšíme hlavy, pořád nás čeká zápas o třetí místo. Samozřejmě je nám líto, že to nevyšlo na finále, ale nechali jsme tam všechno a nemáme se za co stydět. Zítra to budeme chtít určitě zvládnout, abychom dosáhli alespoň nějakého úspěchu. Musíme to urvat,“ burcuje Čerešňák.