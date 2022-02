Rozebrali jsme Pešánova slova po příletu: alibismus i uznání omylu

Hokejový tým odletěl z čínského dějiště Her dva dny po osmifinálovém krachu se Švýcarskem. Výprava nejprve přicestovala do Paříže, kde přesedla a těsně před jedenáctou večer přistála na letišti Václava Havla. Hlavní otázka v příletové hale? Zda i vedení svazu přestoupí z nastoupené cesty a v následujících dnech lze očekávat změnu trenéra národního týmu. „Nechtěl bych utíkat. I já sám si musím ty věci probrat,“ řekl Filip Pešán.

Jak proběhla cesta? Byl čas už probrat olympijský neúspěch?

„Byla strašně náročná. Kdyby byla medaile, asi by to utíkalo jinak než takhle. Celý den jsme na cestě. Klobouk dolů před klukama, kteří nakonec do turnaje ani nezasáhli, muselo to pro ně být hrozné. Člověk si promítá turnaj v hlavě, ale žádné zásadní konkrétní výstupy připravené nemám. Teď se o nich budeme bavit s Petrem Nedvědem a Tomášem Králem.“

Kouč má pravdu, pro hráče mimo sestavu byly Hry nekonečně dlouhé. Zvlášť když minimálně Matěj Blümel a David Musil měli hájit české barvy na ledě. Pardubický útočník scházel drtivé většině expertů i bývalých hráčů v původní nominaci. Své by si v příliš měkké obraně odvedl i neústupný třinecký bek. Opakovaná sázka na Jakuba Jeřábka či Davida Skleničku krutě nevyšla.

Vnímáte sílící názor veřejnosti, kdy se spekuluje o jménech, která by vás měla nahradit?

„Já si dal cíl nečíst média, takže vůbec nevím, co padá za jména. Kdo mě má údajně nahradit. Snažil jsem se od toho oprostit, abych měl čas na vlastní analýzu.“

Čas na vlastní analýzu přijde jedině tehdy, pokud média nespekulují o událostech příštích dnů? Pokud je v realizačním štábu reprezentace někdo velmi zvědavý na novinářské výstupy, pak je to Filip Pešán. Nic nového pod sluncem.

Nastavení veřejnosti je zhruba takové, že za vše může Pešán.

„Jak jsem řekl, nevím přesně, co se děje. Nemám sociální sítě a dělám dobře, si myslím. Nevím, jestli se ta vina svaluje na mě. Nejspíš ano, nejsem hluchý a slepý, něco se ke mně donese.“

Je pravdou, že poslední zprávu na Twitter vyťukal někdy v červenci minulého roku, od té doby nic. Škoda, že takhle pasivní nebyl ve chvíli, kdy se navezl do Marcela Barinky, jenž nedostával v týmu U20 adekvátní prostor a vytkl mu „upřednostnění vlastního komfortu a osobních zájmů“ před reprezentací.

Zvažoval jste, že byste sám skončil na pozici trenéra národního týmu?

„Jde o to, že by to bylo takové velmi lakomé rozhodnutí, kdybych ho vystřelil někde v emocích a nepřemýšlel nad ním. Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali, jako je Tomáš Král, jako je Petr Nedvěd. S nimi to budu probírat, jak jsem říkal. Ale jestli to pomůže věci a náš názor bude jednotný v tom, že bych měl skončit, tak skončím.“

Lakomé? Asi myslel egoistické či neuvážené. Pravdou je, že největší dávku respektu za necelé dvouleté působení by FP získal, kdyby okamžitě po vyřazení od Švýcarů rezignoval.

Kdyby záleželo pouze na vás, chtěl byste další šanci na pokračování u týmu?

„Nechtěl bych utíkat. I já sám si ale musím ty věci probrat, i doma. Je to extrémně náročné. Musím znát názor Petra a Tomáše Krále, což mi pomůže utvořit konečné rozhodnutí.“

Ano, vést národní tým není legrace. Ještě aby byla! Především je to však životní moment, privilegium, na nějž dosáhnou jen někteří, mnoho schopných a renomovanějších trenérů šanci vůbec nedostalo. Tahle reakce těžce zavání kňouráním, stěžováním si na zlé a nepřejícné okolí. Formát chlap takhle nemluví.

Míníte v analýze s panem Králem a s panem Nedvědem řešit i vaši dvojfunkci trenéra reprezentace a šéftrenéra svazu?

„Určitě budu a myslím si, že do budoucna je to rozhodně práce pro dva lidi, ne pro jednoho člověka. Je to opravdu náročné.“

Prozření, respektive první veřejné uznání omylu. Od samého počátku upozorňujeme na to, že obsazení pozic šéftrenéra svazu a kouče národního týmu jedním člověkem je úlet. FP je dobrý klubový trenér. Tam by se měl vrátit.

Když se budete rozhodovat, půjde o setrvání, nebo o rezignaci v obou funkcích?

„Jak jsem řekl, je krátce po turnaji, je brzo teď říci, zda budu setrvávat v jedné funkci a v druhé ne. Musím zjistit pohled lidí okolo.“

Rozhodnout musí výkonný výbor Českého hokeje, důkladné analýzy netřeba.

Model u národního týmu, tedy spojení generálního manažera a hlavního trenéra zatím nenaplnil očekávání. Jak vy vidíte jeho fungování?

„Já už jsem k tomu jednou použil takový příměr. Když jmenujete nového ministra školství, tak nebude druhý den chytřejší každé dítě. Tak to je. Jestli ten model je, nebo není úspěšný, to se dá hodnotit až za pár let.“

Škoda, mohl to být celkem fungující model, kdyby na tom měli zájem všichni zainteresovaní. Jakmile FP při otázce na nominaci jistých hráčů odpověděl: „To musíte na Petra Nedvěda“ – původně dobře míněný a částečně i nevyhnutelný krok byl odsouzen k zániku. Přitom byl uveden do života především jako ochrana kouče a pozitivní signál pro hráče NHL, po MS v Rize lehce vyděšené. Tuhle myšlenku Pešán sám zabil.

Je zpětně nějaké jméno, které byste do nominace zařadil? Třeba Filip Chlapík nebo Milan Gulaš?

„Ne. Jedině, když jsem viděl trénovat Matěje Blümela, možná že třeba to mládí by nám nějakou energii přineslo. Ale myslím, že i přístup kluků i nasazení bylo úžasné a nelituju ani jednoho jména, které s námi nejelo.“

Když jsem viděl trénovat Matěje Blümela... No, to bohužel hovoří samo za sebe. Filip Pešán při tréninku v Číně zjistil, že to Blümelovi sviští a měl na to tým rozhýbat. Druhá část odpovědi bez námitek, přístup hráčů v Pekingu byl s ohledem na covidové restrikce příkladný. I v případě Michaela Frolíka, kterého kouč zcela zazdil.

Nevyčítal jste si třeba zpětně, že jste do osmifinále nenasadil obránce Davida Musila namísto Jakuba Jeřábka, který neprožil dobrý turnaj?

„Bavili jsme se o tom. Ale je třeba říct, že naskakovat do turnaje, který je rozběhnutý, není žádná sranda. To převážilo.“

Bavili jsme se o tom... Zbývalo dodat, že někteří kolegové, které nechce jmenovat, byli proti. Pravda je jiná. Hlavní kouč si netroufl a mýlil se. Kdyby uznal chybu, na výsledku by to nic neměnilo. Ale v pohledu na něj u veřejnosti a kolegů ano.

Nebylo chybou nevyužít v základní skupině jiného gólmana?

„Možná ano. Ale šlo o naše rozhodnutí na místě. Kdyby Šimon Hrubec vychytal v těch zápasech nuly, tak jsme díky tomu rozhodnutí za hrdiny. Ale ano, možná si některý zápas jeden z nich zasloužil.“

Tak dobře, zahrajeme si na kdyby. Co kdyby první zápas s Dány chytal Bartošák, který byl s týmem mnohem delší dobu? A Hrubec mezitím dohnal obří tréninkové manko, nabrané na nekonečné samotce v Praze? Nicméně ke zmíněným nulám měl fakt daleko.

Co tedy stálo za celkovým neúspěchem?

„Zápasy byly extrémně vyrovnané. I mezi ostatními soupeři. My prohráli zápas v play off, ale ve skupině jsme porazili silné Rusko a Švýcarsko. Bohužel zápas s Dánskem rozhodl o tom, že jsme skupinu nevyhráli a tím pádem jsme narazili na jednoho z nejsilnějších kandidátů.“

Souhlas, prohra s Dány byla zhoubná, do značné míry určující. Na druhou stranu, kdyby Rusové neměli v kapse výhru ve skupině, jejich výkon proti Česku by vypadal zcela jinak. A patrně i výsledek.

Lze vytáhnout i pozitivní moment z olympijského působení?

„Můj osobní pozitivní dojem je především z fantastického fungování českého olympijského týmu. A také přístup našich kluků. Hlavně David Tomášek, Matěj Blümel a Honza Ščotka, kteří byli mimo tým. A i Patrik Bartošák, Roman Will, David Musil nebo Michael Frolík, neviděl jsem jedinou sekundu, že by byli kyselí nebo že by nebyli týmoví, a toho si opravdu cením. Stejně tak chci ocenit realizační tým a kustody, kteří od rána do večera sedí v kabině a všem pomáhají. O to je to celé smutnější.“

Oproti loňskému šampionátu v Rize nastal výrazný posun k lepšímu co do nálady v týmu. Žádné napětí a dusno. Reprezentaci semkly náročné podmínky, ale jak vidno, nejen tu českou.

Hned po osmifinále jste dostal otázku, kam nyní patří český hokej, a tehdy jste nebyl připraven odpovědět. Dovedete to nyní?

„Rozhodně si nemyslím, že má v současné chvíli pravidelně bojovat o medaile. To určitě ne. Myslím, že postup mezi poslední týmy, které hrají o medaile, musí být úspěchem sám o sobě. Ale na druhou stranu, ta úroveň je hrozně vyrovnaná. Švýcaři vyhráli jediné utkání na turnaji a skončili před námi. Úspěch by bylo postoupit do bojů o medaile.“

Vracet se bez medaile je úspěch? To snad ne… Filip Pešán hodil do mixéru alibismus, urážku některých předchozích trenérů, hloupé zhodnocení švýcarského vystoupení a vylezla z toho tahle odpověď. Kdyby řekl upřímně: Nikdo jiný by si s tím lépe neporadil, chápete? Co byste chtěli víc? Vyšlo by to nastejno. Bohužel nepřišel ani náznak sebereflexe, poukázání na omyl v původním přesilovkovém obsazení, neúspěšná taktika na Dány i na Švýcary.

Jde o vaši druhou velkou reprezentační akci. Posunulo vás to jako trenéra třeba ziskem zkušeností?

„Zkušenost je to obrovská, hlavně s tlakem, který na těch turnajích je, a hlavně s tlakem veřejnosti. I když se to člověk snaží nevnímat, tak stejně chce přijet domů jako hrdina, aby na něj byla jeho země hrdá. Bohužel se to nepovedlo. To je asi to nejtěžší na tom. V lize, když se vám nepovede zápas, tak za dva dny máte další šanci. Tady čekáte půl roku na turnaj, který dopadne tak, jako dopadl tento. Je to pro mě smutné.“

V reprezentaci nečekáte půl roku na akci, od toho jsou podniky evropské Tour. Zkoušíte, testujete, prověřujete, hledáte na živo, na internetu, pídíte se po referencích, aby turnaje MS a ZOH dopadly o dost jinak než ty poslední. Tlak? Na ten se zeptejte například trenérů Ruska či Švédska, kteří se ocitají pod úplně jinou palbou médií než ti čeští. Co je zvykem doma, to je venku studený čajíček.

Novináři z Pekingu referovali, že jste byl v rozhovorech vstřícnější, mluvnější. Šlo o záměr?

„Nemyslím si. Spíš šlo o to, že novináři v Pekingu viděli, v jak těžkých podmínkách pracujeme poslední roky. Sami viděli, jakým martýriem procházíme. Spíš byli hodnější oni. My se snažíme naši práci dělat, jak nejlépe umíme, a otázka se v každém rozhovoru dá položit agresivně nebo negativně, anebo vstřícně a pak se na ni lépe odpovídá. Spíše šlo o vstřícnost ze strany novinářů.“

Sportovní novináři jsou veskrze přejícní tvorové. Pokud však trenér postupně nabude dojmu, že vítězství se mají v médiích oslavovat a porážky zmínit jen výsledkem, dělat že nic a dávat najevo aroganci, atmosféra se časem změní. Každý si přeje návrat zlatých dob, pokud ovšem vidí šlendrián a chyby, upozorní na ně. V dobré víře, že to věci pomůže. Že to někdo nechápe a po nástupu do funkce (funkcí) změní vlastní nastavení a pohled o 180 stupňů, s tím je těžké pořízení.

Pešánův konec? Asi nevyhnutelné, řekl Král Konec Filipa Pešána ještě před květnovým šampionátem ve Finsku je velmi vážně ve hře i podle Tomáše Krále. „Asi to bude nevyhnutelné. Ta změna,“ řekl prezident svazu pro Seznam zprávy. „Já Filipa velmi uznávám, je to výborný trenér, prokázal to jak v klubu, tak s dvacítkami. Tady se to nedaří,“ poukázal na výsledky v áčkové reprezentaci. Definitivní verdikt má přijít ve čtvrtek po zasedání výkonného výboru.