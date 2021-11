Sáblíková má „kvéčko“ do Pekingu. Bála jsem se, přiznala. Limituje ji zdraví

Nebyl to její ideální výkon, na splnění hlavního cíle ale stačil. Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila čtvrtá v závodě Světového poháru na 5000 metrů ve Stavangeru a prakticky si zajistila na této trati start na olympijských hrách v Pekingu. „Nebyla to jízda, kterou bych si normálně představovala, ale kvalifikaci na olympiádu mám úspěšně za sebou a to je to nejlepší, co se mi mohlo stát,“ hodnotila závodnice, která se momentálně zdravotně trápí.

Trojnásobná olympijská šampionka chce na ZOH obhajovat stříbro z pětky z Pchjongčchangu. Páteční pětikilometrová trať ve Stavangeru, která v kvalifikačním období figuruje v programu pouze jednou, byla pro splnění postupového klíče zásadní. Sáblíková v Norsku zajela v poslední rozjížďce čas 7:00,794 a zdálo se, že si tempo s přehledem hlídá. „Taktizování to ale určitě nebylo. Jela jsem na to, na co jsem měla. Dokud jsem neprojela cílem, tak jsem se bála, abych kvalifikaci vůbec splnila,“ prohlásila.

Svěřenkyni Petra Nováka aktuálně limitují zdravotní potíže. „Bohužel mi teď tělo nedovoluje, abych jela rychleji. Ale naštěstí to stačilo na kvalifikaci, což je pro mě alfou a omegou. Proto jsem hrozně ráda za to, jak to dopadlo,“ přiznala Sáblíková. „Tělo mi nedovoluje být ve velké intenzitě. Jakmile jdu do vyššího pulzu, tak musím buď skončit, nebo rapidně zpomalit. Bylo to o to, abych se udržela v nějakých mezích a bojovala, což se povedlo.“

Na olympiádě pojede pět kilometrů jen dvanáct žen, na trojce bude k dispozici 20 míst. O startujících rozhodnou výsledky ze čtyř listopadových a prosincových dílů seriálu SP. Do Pekingu se kvalifikuje osm nejlepších z průběžného pořadí na dlouhých tratích, čtyři místa připadnou závodnicím podle časů zajetých na 5000 metrů. Proto si mohla česká závodnice oddechnout.

„Šla jsem do závodu s velkou neznámou a otazníkem. Hlavně že tam mám kvéčko a nic víc mě teď nezajímá,“ dodala Sáblíková.

Z vítězství na 5000 m se radovala Irene Schoutenová, jež potvrdila v úvodu sezony vynikající formu. Nizozemská reprezentantka před týdnem ovládla v Tomaszówě Mazowieckém trojku a s přehledem vede pořadí SP na dlouhých tratích. Sáblíková, jež byla v Polsku šestá, je po dvou závodech průběžně pátá.

Závody SP v rychlobruslení ve Stavangeru (Norsko):

Muži:

1000 m: 1. Krol 1:08,661, 2. Verbij 1:08,688, 3. Nuis (všichni Niz.) 1:08,741.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Krol 114 b., 2. Nuis 96, 3. Otterspeer (Niz.) 94.

Ženy:

1000 m: 1. Boweová (USA) 1:14,168, 2. Takagiová 1:15,014, 3. Kodairaová (obě Jap.) 1:15,161, ...18. Zdráhalová 1:17,755.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Boweová 120, 2. Takagiová 108, 3. Kodairaová 96, ...19. Zdráhalová 44,

5000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 6:52,837, 2. Weidemannová (Kan.) 6:54,953, 3. Wiklundová (Nor.) 6:56,469, 4. Sáblíková 7:00,794, ...v divizi B: 10. Zdráhalová 7:12, 898.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Schoutenová 120, 2. Weidemannová 108, 3. Wiklundová 91, ...5. Sáblíková 81, 18. Zdráhalová 47.