Sáblíková už je fit: Trénuju, co můžu. V Pekingu se ukáže, jak budu rychlá

Co se olympijských úspěchů týče, Martina Sáblíková v české výpravě pro Peking jasně vyčnívá. Tři zlata, dvě stříbra, jeden bronz – to je vizitka rychlobruslařské hvězdy, která míří už na své páté Hry. Otázkou ovšem zůstává, v jaké formě po zranění nohy zkraje ledna bude. „Na posledních trénincích se mi jezdilo dobře. Ale až v Pekingu se ukáže, jak moc se vše podařilo dát dohromady, abych byla rychlá,“ hlásí před čtvrtečním odletem.

Fanouškům zatrnulo, když se na začátku roku objevila zpráva, že se Sáblíková zranila na soustředění v italském Collabu. Po pádu a nárazu do mantinelu se bruslí nešťastně pořezala na levém stehně. Musela vynechat mistrovství Evropy, od začátku ale věřila, že olympiádu tento problém neohrozí. Teď už je zpátky v plné přípravě, rekonvalescence byla velmi rychlá.

„Zraněná noha je prakticky v pořádku. Jediné co, že občas někde táhne. Ale trénuju, co můžu, v podstatě úplně všechno. Při pádu jsem si trochu pohmoždila třísla, takže ta při rychlejším pohybu občas cítím, ale není to nic, co by mě omezovalo,“ líčí trojnásobná olympijská vítězka.

Kritické prý byly jen úvodní dny hned po zranění, pak se stav začal velmi rychle otáčet k lepšímu.

„Noha mě na začátku brzdila prakticky ve všem, protože jsem ji nemohla zvednout a udržet se ani v podřepu. Ale to bylo během čtyř pěti dní pryč. Měla jsem veškerou péči, co jsem mohla mít. Každým dnem se to pak zlepšovalo neuvěřitelným způsobem. Už zhruba po týdnu deseti dnech od zranění jsem mohla dělat skoro všechno,“ popisuje Sáblíková.

Zároveň si čtyřiatřicetiletá rychlobruslařka uvědomuje, že tréninkové manko se může projevit. Místo dolaďování posledních detailů před vrcholem sezony se musela primárně starat o své zdraví.

„Kvůli psychické pohodě je dobře, když sportovci vše vychází. Z tohoto pohledu bylo zranění hodně nepříjemné, navíc už předtím během Světových pohárů jsem řešila určitý zdravotní problém. Výpadek nebyl příjemný, ale zvládlo se to. Někdy se musíte poprat i s jinými věcmi než je jen bolest nohou v tréninku. Uvidíme, jak to bude vypadat, až v Pekingu pojedu tempo. Tam se ukáže, jak moc se to podařilo dát dohromady, abych byla rychlá,“ říká Sáblíková.

Ačkoliv vyráží na své páté Hry, pořád je považuje za výjimečnou událost. „Olympiáda pro mě je, byla a navždycky bude něčím nadpřirozeným. Něčím, pro co člověk ten sport dělá, a kam se chce dostat. Že pojedu na pět olympiád, jsem si nikdy ani nepředstavovala,“ těší se.

První závod ji čeká hned v sobotu 5. prosince, kdy se představí na tříkilometrové trati.