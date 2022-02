První reakce kouče Sáblíkové: Bronz má po všem cenu zlata. A teď slivovici

Na dráze zůstala Sáblíková podle času až třetí, pro Nováka je ale vítězkou. „Má cenu zlata po tom všem, co se stalo,“ připomněl výrazné komplikace v přípravě, kdy se Sáblíková zranila. A možná i dohady kolem své osoby, kdy čelil obviněním, že špatně vyúčtoval několik tréninkových pobytů v zahraničí. „Zajela na hraně svých osobáků na nízké dráze, takže já jsem absolutně spokojen,“

Česká sportovní legenda si podle Nováka medaili doslova v Pekingu vydřela. „Proti nám šel i los. Martině nikdo v závodě nepomohl.“ Výhodou pro Sáblíkovou nebyla ani kvalita ledu, ke své jízdě totiž nastoupila hned po jeho úpravě. „Na začátku je měkčí teprve potom nabývá správnou konzistenci. Pro mě má cenu zlata.“

O dalším programu bylo v Pekingu jasno. „Teď budeme slavit. Jdeme na slivovici,“ zavelel kouč.

Reakce na medaili Sáblíkové

Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru:

„Máme z toho strašnou radost. Možná to nikdo neví, ale je to stá olympijská medaile České republiky. Martina si to zaslouží, protože medailí přivezla pro Česko nejvíc. Byly to nervy do poslední chvilky. Dokud zůstanou na olympiádě dlouhé tratě a pokud Martině vydrží zdraví, věřím, že se s ní za čtyři roky v Itálii zase setkáme a zase bude bojovat o medaile.“

Eliška Březinová, krasobruslařka

„Martina jela skvěla, Bylo vidět, že jí určitě naše podpora z hlediště pomohla. Jsme strašně rádi, že jsme mohli přijít a podpořit jí k medaili na čtvrtých olympijských hrách v řadě, takže super.“

Tomáš Paul, curler

„Úplně skvělá jízda. Bylo vidět, že má úplně přesně rozvržené tempo. Perfektní výkon. Bronzová medaile - paráda!“