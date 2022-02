Sáblíková a Paříž 2024 na kole: Má na to! Odpočiň si, radí kamarád

Zatím to byly jen náznaky. Ale dost výrazné. Rychlobruslařka Martina Sáblíková a její okolí neskrývá touhu dostat se pod pět kruhů i na silničním kole. Co vše by musela udělat, aby se probojovala na Hry do Paříže 2024? Cesta by nebyla úplně snadná. „Při Martinině výkonnosti ale myslím, že je to proveditelné,“ říká cyklistický trenér Tomáš Konečný.

Olympiáda je olympiáda, komu by se chtělo končit… I tohle jsou myšlenky sedminásobné olympijské medailistky Martiny Sáblíkové krátce poté, co získala ve čtvrtek bronz na pěti kilometrech. Přitom krátce před odjezdem do Pekingu to po všem, co ji za poslední týdny potkalo, vypadalo spíš na rychlobruslařské loučení pod pěti kruhy. Další úspěch ji však evidentně nakopl. „Hraju si s myšlenkou tak i tak,“ připustila. Sama si je ale moc dobře vědoma, že další čtyři roky obrovské fyzické i psychické zátěže budou hrozně náročné. Ale co kdyby šlo jen o roky dva a olympiádu v létě? „Bojím se, že Martina bude vyhrávat ještě za tři čtyři roky, ale teď nevím, v jakém sportu. Nemusí to být jenom rychlobruslení. Jak ukázala, tak na kole by bojovala asi o pódium taky,“ naznačil na začátku sezony trenér rychlobruslařky Petr Novák.

Cyklistické úspěchy Martiny Sáblíkové 6x mistryně ČR (2010, 2011, 2013-16) - časovka i závod s hr. startem 9. místo na MS 2012 (časovka) vítězka etapy na Tour de Feminin 2014 (časovka) celkově 2. místo a vítězka vrchařské soutěže na Tour de Feminin 2014 Sáblíková na ZOH 2022: 5000 m bronz 3000 m 4. místo

Zazávodit si i na letních Hrách je ostatně dlouho známým snem a cílem Sáblíkové. V Riu de Janeiro 2016 to kvůli špatnému výkladu pravidel neklaplo. Ale co se nepovedlo tehdy, může vyjít za dva roky. Česká cyklistika by ráda sportovní legendu vzala pod svá křídla.

„Martina má takovou výkonnost, že pokud by chtěla, měla by se určitě dostat do širšího výběru na olympiádu. Ale ono je to ještě docela daleko a je to předčasné. Bude záležet na Martině, kam bude směřovat kariéru dál. Jestli zkusí kolo na sto procent, nebo pořád zůstane u rychlobruslení. To se uvidí,“ říká šéftrenér české cyklistické reprezentace Tomáš Konečný.

Kritéria pro kvalifikaci na olympijské hry 2024 zatím známa nejsou a není ani jasné, zda budou totožná jako při těch předchozích, protože Mezinárodní cyklistická unie (UCI) v poslední době hodně regulí mění. Ovšem pojďme si říct, co vše by musela Sáblíková splnit, pokud by platila dřívější pravidla.

„Teď to bylo nastavené, že si v první řadě musíme vyjet kvótu pro silniční závod. Pokud bychom chtěli jet i časovku, musela by Česká republika být v rankingu států do 15. místa, což je ale spíš nereálné. Druhá cesta je přes MS 2023, kde, pokud to zůstane stejné, musí být do 10. místa států. Bere se redukované pořadí,“ vysvětluje Konečný současná pravidla.

Umístění Česka v žebříčku UCI samozřejmě není jen záležitostí Sáblíkové. „Věřím tomu, že kdyby do toho Martina šla, tak tady máme další holky, které jsou schopné závodit se špičkou, ať už je to Tereza Neumanová, Nikola Nosková. I další mladé holky šly ven, takže v příští sezoně by mohla být situace jiná a mohli bychom si místa vyjet možná i rankingem států, to znamená nemít třeba jen jedno místo, ale dvě,“ dodává šéftrenér.

Na rozdíl od Neumanové má však Sáblíková trochu nevýhodu v tom, že není součástí žádného mezinárodního týmu a nemůže se tak účastnit tolika závodů jako jiné cyklistky. Ovšem i ona by měla možnost potřebné body získat.

Bronzová Martina Sáblíková! Po boji získala druhou českou medaili

„Pokud jezdí člověk velké závody, kde je bodový příděl větší, je to rozhodně jednodušší. Na druhou stranu body se získávají i na domácím mistráku, pak na závodech, jako je Tour de Feminin v Krásné Lípě a Gracia, což jsou dva etapové závody u nás, a i tam je bodů dost. Kdyby je všechny vyhrála, tak by to asi i stačilo,“ přemítá Konečný.

Samozřejmě jde o hypotetické úvahy, protože pravidla se mohou změnit. „Ale pokud bych vycházel ze současného žebříčku, tak kdyby měl člověk v tom individuálním 250 bodů, mělo by to stačit, aby byl v elitní stovce na světě. A to do Tokia stačilo, Nikola Nosková měla nějakých 238 bodů a byla na 92. místě.“

A ačkoliv bude samozřejmě záležet v první řadě na tom, jak se Sáblíková rozhodne, jedno jasné je. Se současnou výkonností by měla na to se do Paříže dostat. „Měl jsem možnost vidět její wattový výkon přepočtený na kilogramy váhy. Jakou silou je schopná šlapat do pedálů, to je opravdu světová špička. A řekl bych, že vůbec nikde neztrácí v technice. Možná dřív to někdo zpochybňoval, ale teď rozhodně ne. Martina je s kolem sžitá docela dost,“ dodává Konečný. Teď už se jen rozhodnout.