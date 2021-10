Hry v Pekingu startují za 100 dní. Jaké jsou podmínky a co na ně Doktor?

Na olympijských hrách v Tokiu si kvůli všem opatřením užili sportovci své. A dá se čekat, že v Pekingu při těch zimních, do jejichž startu zbývá 100 dní, to bude zřejmě ještě náročnější. V tuto chvíli je jasné, že bez očkování bude pro sportovce účast téměř nemožná. Otazníky naopak stále visí nad cestou výprav do místa dění. Jak jsou na tom Češi s plněním kvalifikačních podmínek?

Olympijské hry jsou sportovním svátkem, a nic na tom nemění ani fakt, že opatření proti šíření covidu-19 je tak trochu znepříjemňují. Ty v Tokiu letos v létě se nějak zvládly a jejich účastníci byli rádi, že se konaly. Zimní Hry v Pekingu jsou na řadě příští rok v únoru. A komplikací v jejich případě až do tohoto pondělí bylo, že pořadatelé neposlali takzvaný road book, tedy jakýsi manuál, jak má vše z organizačního hlediska fungovat.

Začátkem tohoto týdne se ale národní organizační výbory dočkaly. „Neříkám, že by to vysvětlovalo všechno, ale máme aspoň základní pravidla, podle kterých se budeme připravovat. Řada věcí se potvrdila, některé detaily jsou nové. Na hodně podrobností se budeme ještě ptát, v pondělí budeme mít seminář s organizátory, kde předpokládám, že dotazů padne spousta. Jsou tam věci, které je potřeba dovysvětlit,“ říká zhruba tři měsíce před vypuknutím ZOH šéf české mise Martin Doktor.

Co už je jasné víc než dost, je fakt, že neočkovaný jedinec to bude mít s účastí pod pěti kruhy hodně složité, ne-li nemožné. „Cesta neočkovaného jedince na Hry bude extrémně kostrbatá. A jakožto bývalý sportovec si troufnu říct, že bude skoro nemožná. Trávit 21 dní v izolaci je pro sportovce, ale i jeho doprovod nesmysl, na výkon to potom má vliv,“ připomněl Doktor povinnou karanténu pro neočkované.

Myšleno je zde samozřejmě i na ty, kteří ze zdravotních důvodů vakcinaci podstoupit nemohou. „Bude vytvořen speciální panel, který by každou situaci posuzoval zvlášť. Jinak se tam neočkovaný člověk nedostane,“ doplňuje český šéf.

Když už jsme u toho, jak se do Číny, konkrétně tedy do Pekingu dostat, zde ještě nikdo jasno nemá. „Zatím to vypadá, že od organizačního výboru budou nějaké společné chartery z určitých míst z celého světa. A bude to asi skoro jediná možná cesta, abychom to mohli zvládnout. Je ve hře i náš organizovaný charter, ale ten by byl relativně složitý z hlediska dalších iks věcí. Musíme se v tom teď zorientovat,“ řekl k tomu Doktor.

Šéf české mise připustil, že půjde zřejmě o nejnáročnější olympijské hry i přes to, že ty tokijské poodhalily mnohé problémy, ze kterých se čínští organizátoři mohli poučit. „Složité to bylo už když se rozhodlo, že to bude v takovémhle formátu a v Pekingu, kde je to celé rozdělné do tří oblastí. Ty jsou od sebe extrémně vzdálené, tak to ještě nikdy nebylo. Bylo jasné, že už to samo o sobě bude challenge. A s opatřeními je to ještě složitější,“ podotkl bývalý kanoista a dvojnásobný vítěz z Atlanty 1996.

V tuto chvíli není jasné, jakého počtu českých sportovců se vše výše zmíněné bude týkat, tedy jak velká bude česká výprava. „Bedlivě sledujeme stav kvalifikací. Nejvíc jich ale proběhne až v lednu, takže teď moc nemá cenu sčítat čísla. Když bychom zvládli úplně všechno, bylo by to skoro 130 sportovců, což je ultra optimistické a hodně záleží, jestli se lední hokejistky probojují z kvalifikace, jež se bude konat tady u nás,“ přiblížil Doktor.

Je ale velmi pravděpodobné, že česká výprava nebude muset řešit komplikace s nenaočkovanými jedinci. „Co mám zprávy ze svazů, tak tam jsou jen jednotky těch bez očkování, a i u nich už se to řeší.“

Zimní olympijské hry v Pekingu odstartují slavnostním ceremoniálem 4. února příštího roku a potrvají do 20. února.