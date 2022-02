Ještě že tam nemusím... Dostálova ostrá kritika Číny vzbudila rozruch

Podle některých má být sport apolitický. Podle jiných to ale není možné ve chvíli, kdy se největší sportovní událost odehrává v zemi, jakou je komunistická Čína. Svůj názor na pořadatele letošních zimních Her si nenechal pro sebe nejúspěšnější český rychlostní kanoista Josef Dostál. „Na rozdíl od jiných jsem kvůli plnění sportovního snu nemusel letět do země, ve který se porušují lidský práva,“ lituje kajakář olympioniky v Pekingu.

Má sportovec jenom podávat výkony a neřešit politiku? Možná ano, ale jsou okamžiky, kdy nelze mlčet. Přesně to si řekl kajakář Josef Dostál a napsal blog, kterým dal najevo své rozhořčení nad tím, že se letošní zimní olympiáda koná v Číně.

„V mém sportu není víc než zlatá olympijská medaile, a proto si uvědomuju, jaký jsem měl štěstí,“ napsal Dostál. „Štěstí, že jsem nebyl a nebudu součástí olympiády, kterou nedemokratická země zneužívá, aby si vylepšila svůj obraz po celém světě, za což jsem zpětně opravdu rád,“ uvedl majitel stříbrné a tří bronzových medailí z Londýna 2012, Ria 2016 a Tokia 2021.

Úspěšný sportovec v textu děkuje okolnostem, že doposud nemusel reprezentovat Česko v Číně. „Na rozdíl od jiných jsem kvůli plnění sportovního snu nemusel letět do země, ve který se porušují lidský práva, neexistuje tam svoboda slova a hlavně drží miliony Ujgurů v koncentračních táborech…“ zmínil Dostál. „Můžu mlčet, ale to nechci. Olympionikem jsem totiž pořád, ne jen v době letních her, a proto chci říct svůj názor.“

Umlčená opozice

Dostál komentářem vzbudil vlnu reakcí. Někteří mu děkují, jiní spílají za to, že dává najevo názor na dění v nejlidnatější zemi světa.

„Vidíte, a já si zase naopak myslím, že ta přítomnost hromady západních sportovců, novinářů a reportérů, i politiků, lidem v Číně jedině prospěje,“ reaguje jedna z komentujících pod Dostálovým příspěvkem na Facebooku. „Izolací se nevyřeší nic. Navíc olympiáda je přesně o tom, že se mají složit zbraně a odložit politika.“

Ale jak se ukazuje, právě Čína pomyslné zbraně během Her odložit nehodlá. Rozhodně ne proti kritikům režimu. Deník The New York Times přinesl obsáhlou reportáž o dění, které sportovnímu svátku v Pekingu předchází.

Čínské úřady drží některé aktivisty v jejich domovech, kde je pravidelně kontroluje policie. Několik z nich už však skončilo „pro jistotu“ ve vězení, uvádí se v článku. Cenzoři navíc uzavřeli účty předních kritiků na sociálních sítích. A úředníci dokonce varovali olympioniky, že případné protesty můžou vést k trestnímu stíhání.

„Jakékoli chování nebo projev, který je proti olympijskému duchu, zejména proti čínským zákonům a předpisům, bude potrestán,“ varoval Jang Šu, zástupce ředitele olympijského organizačního výboru v Pekingu, během nedávného hovoru, který uspořádalo čínské velvyslanectví ve Washingtonu.

Bubliny, nebo vězení?

Opatření proti COVIDU-19 navíc jako by nahrávala tomu, aby se Hry odehrály přesně podle scénáře autoritářského režimu. Olympiáda proběhne ve třech pomyslných bublinách, jejichž neprodyšnost budou hlídat pracovníci ve „skafandrech“. Lidé uvnitř bublin si musí stáhnout čínskou aplikaci, která bude sledovat jejich zdraví a hlídat jejich pohyb. Jednotlivé závody se budou odehrávat před pečlivě vybraným publikem. Vše zkrátka půjde podle scénáře. Velmi přísného scénáře.

„Proč si sportovec, který od dětství sní o startu pod pěti kruhy, vůbec musí pokládat otázku, jestli nakonec na olympiádu v Číně odletí? Proč si musí stahovat aplikaci, kvůli které riskuje, že mu totalitní režim ukradne osobní údaje?“ ptá se ve svém komentáři Dostál. „Proč má zavírat oči nad tím, co všechno se v zemi děje? Jen kvůli rozhodnutí MOV, kvůli kterýmu jsou v konečném důsledku kritizováni taky sportovci? My za rozhodnutí nejvyšších funkcionářů odpovědnost neneseme,“ prosí o shovívavost kajakář lidi, kteří jeho kolegům cestu do Číny vyčítají. Víc se k celé záležitosti olympionik a reprezentant Dukly vyjadřovat ale nechce. „Za diskuzi k tématu je velice rád, nicméně teď by již pozornost měla směřovat k výkonům našich olympioniků,“ říká Dostálův manažer Jan Koukal.

