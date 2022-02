Covid komplikuje situaci nároďáku. Špačkové v pasti, útočník (asi) končí

Roman Will patří do trojice nominovaných brankářů pro olympiádu v Pekingu • Facebook.com/narodnitym

Měl to být očekávaný den D. Den, kdy většina hokejového týmu odletí do Pekingu vstříc olympijskému dobrodružství. A pro medaili, pokud možno. Ovšem realita je trudná, pokračuje covidová kovbojka. Až ve středu brzo ráno šéfové reprezentace zjistí, kdo z ní vyklouzl, kdo ne. Už teď je jisté, že v pasti uvízli oba Špačkové. Jak útočník Michael, tak asistent kouče Jaroslav. Pro prvně jmenovaného olympijský sen nejspíš končí.

Tak nějak se čekalo, že covid bude do plánů házet vidle. A skutečně hází. Se železnou pravidelností. Kdo dostane zelenou a odletí? Ještě v úterý večer to nebylo jasné, až středa odhalí víc.

Jisté je, že v největších problémech jsou útočník Michael Špaček a jeho jmenovec Jaroslav, olympijský vítěz z Nagana a současný asistent. U nich už je jasné, že odlet nestihnou, protože se jim nedaří zbavit pozitivních hodnot.

„Co na to říct? Nezlobte se, ale teď k tomu nechci nic říkat. Jsem bez nálady. Nedivte se,“ omluvil se v úterý odpoledne do telefonu kouč Jaroslav Špaček. „Je to zmar. Nic mi není, a přitom marně čekám na negativní test.“

Emoce s ním cloumají, víc k tomu nechtěl říkat. Což o to, jeho šance na olympiádu ještě žijí. Až splní přísnou podmínku, že bude mít pět negativních PCR testů za sebou, může do Pekingu doletět. Hůř je na tom útočník Špaček. Ten netrénuje, je zavřený v pokoji, v izolaci, ale ani tak stopy koronaviru nemůže ze sebe vypudit.

„Bohužel, vypadá to s ním špatně. Ještě dáme řeč s Filipem (Pešánem), ale jemu se olympiáda výrazně vzdaluje. Mrzí nás to, ale je to špatný,“ řekl Sportu generální manažer Petr Nedvěd . Hbitý útočník švédské Frölundy nechodí na led, navíc i on potřebuje splnit podmínku pěti negativních testů v řadě.

„Po deseti dnech bez tréninků se zapojit do rozehrané olympiády? To by ani vůči němu nebylo fér. Potřebujeme mít hráče, kteří jsou ready,“ vypočítává Nedvěd. Zdá se to tedy být nevyhnutelné, že místo Špačka naskočí jeden z náhradníků (z útočníků jsou to David Tomášek a Matěj Blümel). Definitivní verdikt ale ještě nepadl, Nedvěd to probere s hlavním koučem Pešánem, který už je s první skupinkou hráčů přímo v dějišti olympiády.

Nejistá je stále i situace mezi brankáři. V Pekingu už je Roman Will, ale Šimon Hrubec (uvažovaná jednička) a Patrik Bartošák stále měli hraniční hodnoty.

„Rozhodnou ještě výsledky testů,“ řekl Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí národního týmu. U nich ale existuje reálná varianta, že i kdyby nestihli středeční odlet, mohou se připojit v dalších dnech. Jejich hodnoty totiž budily optimismus. Národní tým startuje olympijský turnaj za týden zápasem proti Dánsku.

Do poslední chvíle se čekalo i na čtyři hráče z extraligy, kteří ještě v úterý večer hráli. Byli to sparťané Vladimír Sobotka a Michal Řepík, pardubický mladík Matěj Blümel (náhradník) a David Krejčí , klíčový muž Olomouce. „Krejčí hraje v Plzni, hned po zápase by se tam měl podrobit testu a má zajištěné auto, které ho převeze za námi na hotel,“ upřesňoval během úterního odpoledne Zikmund.

Jako realitu bere současné problémy GM Nedvěd. „Jestli to mám říct upřímně, čekali jsme to. Možná ještě horší. Taková je prostě dnešní doba,“ reaguje smířlivě šéf národního týmu.

Také hráči se snaží být nad věcí, i když to není snadné. Místo aby řešili, jak se na olympiádu naladit a nachystat, jim v hlavě šrotuje starost o výsledek testů. Varianta omikron je zrádná v tom, že sice v těle neudělá velkou paseku, ovšem drží se v něm dlouho. Alespoň takové jsou zkušenosti lidí kolem hokeje.

„Je to specifické. Jsem z toho určitě nervózní. Protože vím, že když je člověk pozitivní, může spadnout do problémů a kvůli tomu se olympiády nemusí zúčastnit. Už se těším, až se všichni sejdeme na tréninku v Pekingu,“ řekl útočník Jiří Smejkal, který v úterý absolvoval v Praze s týmem první trénink.

„Není to příjemný, ani nevím, jestli je nějaký recept, jak zařídit, aby to šlo mimo nás. Ale jsme tady všichni od toho, abychom makali a pokusili se vybojovat medaili,“ burcuje zkušený mazák Tomáš Zohorna , který se spolu s bráchou Hynkem připojili také až během úterý.

Odletí ve středu? Nebo covid zase zamíchá jízdním řádem?