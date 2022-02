Česká medailová prognóza na ZOH: dvě placky pro Ledeckou i černí koně

Kdo z českých sportovců bude na ZOH mezi favority na medaili a kdo může překvapit? • FOTO: Koláž iSport.cz

Už dnes bude v Pekingu zažehnut olympijský oheň coby symbol 24. zimních olympijských her. Do bojů o cenné kovy zasáhne i více než stovka tuzemských sportovců. Kolik medailí Česko podle prognózy deníku Sport získá a kdo by mohl překvapit coby černý kůň?