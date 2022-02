2. den ZOH ONLINE: Koudelka nezvládl druhý skok, Červenka kapitánem

Olympiáda běží dál, program soutěží Her v Pekingu se dostává do druhého dne. Sjezd mužů byl kvůli silnému větru zrušen, závod se pojede až v pondělí. Dvakrát se představí manželé Paulovi v soutěži curlerů, do akce půjdou také třeba skokané a běžci na lyžích. Kompletní dění z Číny sledujte ONLINE na iSport.cz.