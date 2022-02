Neumannová: Nefandím Číně. Řešit se to mělo před sedmi lety

Ve své bohaté kariéře toho dokázala hodně. Kateřina Neumannová se účastnila pěti olympijských her, na kterých získala šest medailí. Nejcennější zlatou vybojovala v Turíně. To se psal rok 2006. „Letí to," usmívá se osmačtyřicetiletá bývalá běžkyně na lyžích. Na akci plzeňského pivovaru k začátku Her v Pekingu promluvila o pořadatelství Číny a přidala i tip, kolik česká výprava vybojuje cenných kovů.

Jak prožíváte olympiádu?

„Než vůbec olympiáda vypukla, byl o nás, kteří jsme zůstali v Česku, dost zájem. Takže jsem obíhala různá studia a diskuze ohledně Her. Jsem ráda, že už se začalo závodit. Komentuji závody v běžeckém lyžování, to sleduju hodně. Jsme teprve na začátku, proto se těším, až se to rozběhne víc a začnou i alpské disciplíny. Na televizi se samozřejmě dívám dost.“

Takže vás plně pohltila olympijská atmosféra?

„Jednoznačně. Konečně to vypuklo, aspoň utichnou takové ty diskuze na ne úplně sportovní témata.“

Nesportovních diskuzí bylo a je hodně. Především ohledně pořadatelství Číny, co na to říkáte?

„Názor na to určitě mám. Nejsem fanda Číny jako takové a toho, co se tam děje. Na druhou stranu nemám úplně ráda, když se tohle téma spojuje se sportem a navíc s olympiádou. Ta diskuze, která probíhala, měla být už před sedmi lety, když se volilo pořadatelství. Teď už mi to přišlo takové laciné.“

Několik sportovců se na tohle téma kriticky vyjádřilo. Je dobře, že se nebojí a promluví nahlas?

„Každý má nějaký názor a je fajn, že ho může říct. Na druhou stranu pro sportovce, kteří jedou na olympiádu bojovat o nejvyšší příčky, bych řekla, že je to skoro až obtěžuje. Potřebují se soustředit na svůj výkon a ne na tohle. Myslím, že většina z nich podobné otázky nemá ráda.“

Kateřina Neumannová v euforii poté, co si dojela pro svou jedinou zlatou olympijskou medaili v Turíně • Foto Michal Beránek (Sport)

Jak často vzpomínáte na vaše olympiády?

„Jasně, že si zavzpomínám. Sice už je to docela dlouho. Turín byl v roce 2006. Letí to. Ale pro mě je to jako včera. Je to vůbec to největší, co jsem ve sportovním životě zažila. Všechny olympiády byly krásné. Je příjemné se k tomu takhle někdy vrátit. Teď během Her v Pekingu je mi ti připomínáno znova.“

Váš příběh z Turína je pro vás tím největším?

„Určitě. Zlatou olympijskou medaili jsem v uvozovkách získala jenom jednu, takže je to ta nejsilnější vzpomínka.“

Celkově jste získala šest olympijských medailí, kolik tipujete, že jich česká výprava vybojuje letos?

„Tipuju nerada, ale když už jsem k tomu byla donucená, říkala jsem čtyři.“

Komu věříte v zisk medaile?

„Největší šanci vidím samozřejmě v Ester Ledecké ve snowboardu. Pevně věřím, že se to povede Martině Sáblíkové na pětku a doufám, že něco dopadne i v biatlonu. K tomu třeba nějaké hezké překvapení.“