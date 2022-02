Olympiáda v metru. V bráně Šebrle, v poli Neumannová a Moravec. Cestující v laufu

Kateřina Neumannová ochotně pózovala. Kdo by se nechtěl vyfotit s držitelkou šesti olympijských medailí? • Pilsner Urquell

A zpátky do akce • Pilsner Urquell

Olympiáda v Pekingu vypukla, sportovci obsadili sportoviště a první boje o medaile jsou v plném proudu. Ale věděli jste, že jedna disciplína se koná i v Praze? Start ve stanici metra Nádraží Holešovice, cíl v Kobylisech. Česká sestava následující: v bráně Roman Šebrle, v poli Kateřina Neumannová s Ondřejem Moravcem. Trojice bývalých velice úspěšných olympioniků se zúčastnila akce pivovaru Pilsner Urquell k začátku olympijských her v Číně.

Cestující nechápou, čekají na příjezd soupravy, když se kolem nich prožene hokejista. „Makej,“ řve za ním trenér. O kus dál zápolí curleři a přidávají se i krasobruslaři. Přijíždí vlak, dveře se otevírají a sportovci s pípáním signalizující zavírání najíždí dovnitř.

Tam následuje tvrdá kritika. „Co jsi to tam předváděl!“ huláká kouč. „Běž si sednout,“ přidal. Zdrcený hráč se usazuje mezi cestující a ti se s ním hned pouští do rozpravy. „Takhle to nejde, musíte přidat,“ radí.

Vedle nich pokračují krasobruslaři, curleři mají zrovna pauzu a Šebrle v improvizované bráně mezi sedačkami drží české naděje na výhru. Souprava přibrzďuje a z reproduktorů se ozývá: „Stanice Kobylisy“.

Dveře se otevírají a sudí hází buly. Čeští hokejisté se ujímají kotouče a razí na zteč. Rychlá souhra, střela a gól. Cestující jsou v laufu. Radují se a skandují. „Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop,“ řvou už všichni.

Strhující atmosféra pokračuje i na eskalátoru směrem z metra. Výhra je doma. Medaile se ale nerozdávají, místo ní každý dostává zlatou plechovku Pilsner Urquellu z limitované edice. Šebrle si ťuká s Moravcem a Neumannovou . To právě cinklo jedenáct olympijských medailí.