Jak vznikly fotky z OH: Sáblíková jako kopie ikony a oblíbení skokani | iSport.cz

Od zimní olympiády ve Vancouveru 2010 to bylo jasné: z rychlobruslařky Martiny Sáblíkové se stala nová hvězda českého sportu. A je jí až dodnes. V Kanadě odstartovala svojí sbírku úspěchů dvěma zlatými a jednou bronzovou medailí. Není divu, že Sáblíková zabírá největší část ve výběru deseti snímků fotografky deníku Sport Barbory Reichové, která dění zaznamenávala přímo na místě. Jak viděl fotograf deníku Sport Michal Beránek olympiádu v Turíně 2006? Více ZDE>>>

Radost největší hvězdy

Martina Sáblíková byla největší českou hvězdou olympiády ve Vancouveru • Foto Barbora Reichová (Sport)

Martina Sáblíková započala svou velkou sbírku olympijských medailí právě na OH ve Vancouveru. Nikdy se netajila tím, že je hrdou Češkou a proto oslava vítězství s vlajkou v ruce je to, co Martinu napadne vždy jako první. Já sama jsem byla možná ještě nervóznější než ona. Hlavně proto, ať se mi tuhle fotografii podaří zachytit.