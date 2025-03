Jednokolová volba mnohé překvapila, přiznal český zástupce. Kam teď bude olympismus směřovat?

Když se podíváte na komentáře k nově zvolené prezidentce Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové, většinou jsou pozitivní. Především se vyzdvihuje to, že byla poprvé do takové funkce zvolena žena, navíc z Afriky. Tento aspekt oceňuje také Roman Kumpošt, místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy. V nahrávce pro média také odhadl, jakým směrem by se mohlo hnutí dál ubírat. A co přístup k Rusku?

Co znamená volba Kirsty Coventryové pro budoucnost Mezinárodního olympijského výboru (MOV)?

„U nového prezidenta MOV se vždy očekává, jakým směrem povede tuto instituci v rámci svého volebního období. Zvolením Kirsty Coventryové se dá očekávat, že bude pokračovat směr, kterým šel MOV do této doby. Protože ona je více méně produktem agendy 2020, 2020+5 současného předsedy Thomase Bacha. Přišla do MOV jako zástupce sportovců, přešla do exekutivy a je to první žena, která nastupuje na trůn do vedení MOV. A tyto dveře otevírá právě agenda 2020. Co se týká Kirsty, předpokládám, že směr, jakým kráčel MOV do této doby, se nebude nijak zásadně měnit. Uvidíme, jakým způsobem v rámci přípravného období, než jí současný předseda předá na konci prezidentské křeslo, bude s ním tyto věci konzultovat a následně jaké budou její kroky, jakmile se ujme úřadu.“

Volba proběhla už v prvním kole. Je to překvapení?

„Volba proběhla jednokolově, tedy velmi rychle, což bylo pro mnohé překvapení. Samozřejmě v kuloárech se diskutovaly různé alternativy a jednokolová volba byla jednou z možností. Nicméně vzhledem k tomu, že bylo sedm kandidátů, tak majorita členů MOV se klaněla k tomu, že nikdo z nich nedosáhne nadpoloviční většiny v prvním kole. Že se bude rozhodovat až ve druhém, třetí, čtvrtém kole. A proto, jakmile bylo oznámeno výkonným ředitelem MOV, že bylo dosaženo majority v prvním kole, tak to sálem jenom zahučelo a už v tu dobu se objevovaly spekulace nebo úvahy o tom, že vítězem bude Kirsty. Což se nakonec i potvrdilo.“

Co znamená pro olympijské hnutí, že byla poprvé zvolena žena, a navíc z Afriky?

„Myslím, že zvolení Kirsty Coventryové je dobrý signál pro olympijské hnutí jako takové. Poprvé přichází do vedení MOV žena, žena z afrického kontinentu a náš postoj k ní je velmi otevřený. My s ní velmi úzce komunikujeme a uvidíme, jakým směrem povede MOV v následujících měsících a letech. Velmi důležité budou následující tři měsíce, kdy bude přebírat úřad od současného předsedy Thomase Bacha. V rámci tohoto období bude probíhat mnoho jednání, kterých se budeme účastnit i my.“

Jaká byla hlavní témata kandidátů a Kirsty Coventryové?

„Hlavní témata všech kandidátů byla velmi podobná. Pokud bych měl vypíchnout dvě hlavní, zdůraznil bych financování Her a jejich udržitelnost. Financování je jasné, protože z profitu OH je financována činnost MOV, jsou placeny příspěvky národním olympijským výborům i mezinárodním sportovním federacím. To znamená, že je to téma, které všechny zajímá a zůstane vždy prioritou. A pak je to udržitelnost Her, a to jak z pasivního, tak aktivního úhlu pohledu. Tato témata jsou velmi zdůrazňována a velmi intenzivně komunikována na každém zasedání MOV. S příchodem Kirsty myslím, že ještě podstatně větší váhu dostane důraz na pozornost vůči sportovcům a jejich kariéry po skončení sportovní činnosti.“

Jak se přistupuje k tématu Rusko?

„Otázka Ruska nebyla na tomto zasedání MOV diskutována. Tady se věnoval shrnutí svých aktivit za uplynulé období, ukončení agendy 2020 a 2020+5. Otázka Ruska, myslím, přijde na stůl později, jakmile začne zvolená prezidentka přebírat agendu od Thomase Bacha. A samozřejmě bude spojená s vývojem politické situace ve světě.“

Jak byste shrnul činnost Thomase Bacha během jeho dvanáctiletého funkčního období?

„Jeho činnost bych definoval jako velmi úspěšnou. Celé středeční zasedání bylo věnováno finálnímu reportu agendy 2020 a 2020+5, kterou si končící předseda vzal za svou hned při svém zvolení. Definoval její témata a snažil se prostřednictvím této agendy posunout MOV tak, aby jeho činnost byla do budoucna zajištěna tak, aby deklarovala udržitelnost olympijských her. Vzhledem k tomu, jaká byla odezva členů MOV směrem k tomuto závěrečnému reportu, musím říct, že byla vnímána všemi členy MOV jako velmi úspěšná. Jako agenda, která stanovila nový směr MOV. A její současný předseda těch 12 let neměl vůbec jednoduchou situaci. Prošel covidovým obdobím, politickými krizemi, dopingovými skandály, včetně pořádání pěti OH. Prošel velmi turbulentní dobou a přivedl MOV velmi bezpečně do přístavu na konci své kariéry prezidenta MOV a předal ho ve velmi dobré kondici své následovnici.“