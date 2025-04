Kejval naposledy šéfem ČOV: Hamzův pád? Šok dne. Politici musí chtít, sport ušetří rozpočtu

Souboj dvou těžkých vah těžkého sportu dopadl lépe pro dosavadního vládce českých kruhů. Jiří Kejval ve volbách zvítězil nad Liborem Varhaníkem s dvoutřetinovou podporou olympijského pléna, když od 126 přítomných členů získal 82 hlasů. ČOV tak povede do roku 2029, přičemž znovu už kandidovat nehodlá. „Součástí toho čtyřletého volebního období bude, že bych rád dával prostor mladým. Spolu s kolegy chceme vychovávat mladé kádry a chceme, aby se hlásili do vedení olympijského výboru,“ vyzval Kejval své následovníky.

Co říkáte na volební výsledek?

„Jsem potěšený, jsem rád, že máme nový výkonný výbor. A do budoucna máme alespoň sto úkolů, takže nás čeká hodně práce.“

Ceníte si vítězství nad silným protikandidátem, který získal třetinu hlasů?

„Pokaždé je to volební souboj, i když nemáte protikandidáta. To prostředí sdružuje všechny sporty a musí dojít k dohodě. Nesmírně jsem oceňoval formu, jakou můj protikandidát Libor Varhaník zvolil. Byla velmi kultivovaná a myslím, že oběma nám šlo o prospěch organizace a českého sportu. Forma jeho kampaně mě potěšila možná ještě víc než volební výsledek.“

Donutil vás soupeř být v kampani aktivnější?

„Určitě. Měl jsem daleko víc schůzek, více jsme komunikovali a cizelovali si pravidla. Sportovní prostředí je strašně rozmanité a nemáte v něm žádnou strukturu ani hierarchii. Všichni vidí ten olympijský výbor někde na vrcholu té pyramidy, ale v reálu to tak není. Nemáme žádnou možnost ovlivňovat dění v jednotlivých svazech, takže na konci dne je to vždycky o vztazích mezi jednotlivými organizacemi a jejich předsedy. A cítím, že toto zasedání bylo přelomové, že jsme se dohodli, a hlavně mám pocit, že máme i jasně stanovené priority.“

Co říkáte na to, že se do výkonného výboru nedostal Jiří Hamza?

„No, to je šok dne. Vůle lidu, vůle boží, můžu to komentovat jedině takhle. Byla to vůle pléna a já to respektuji.“

Jaké budou vaše první kroky?

„Určitě chci svolat programovou konferenci a chci, abychom si podrobně představili projekty, na kterých pracujeme. A chci, aby s jejich podporou souhlasila drtivá většina svazů. Každá akce, kterou děláme, stojí nějaké peníze, tak chci mít jistotu, že je chce naprostá většina svazů. Pokud se ukáže, že svazy o některé akce nestojí nebo že jsou příliš nákladné, tak nemám problém s tím je vyřadit a dohodnout se na jiných aktivitách.“

Stejně jako Libor Varhaník jste před volbami mluvil o potřeba konečně navýšit prostředky pro sport ze státního rozpočtu. Podaří se to?

„Všechny argumenty jsou na naší straně, pokud politici budou aspoň trošku poslouchat. My jsme nedávno požádali statistika pana profesora Hindlse, bývalého rektora a člena rozpočtové rady vlády, aby nám spočítal, kolik pomáhá státnímu rozpočtu ušetřit sport jako takový. Ta čísla jsou jednoznačná. Pokud politici jenom trošku budou chtít… Já chápu, že mládež a děti nemají hlasy do voleb, ale pro každou normálně a zdravě fungující společnost v říši zvířat jsou vždycky mláďata a mládež to nejdůležitější. A já bych byl rád, abychom tohle v naší politické scéně probudili.“

VOLBY ČOV

Předseda: Jiří Kejval.

Místopředsedové: Roman Kumpošt, Libor Varhaník, Marek Pakosta, Zbyněk Sýkora.